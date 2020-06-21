Рецепт смачних сирників з бананом, які сподобаються всім

Якщо ви хочете приготувати оригінальні та смачні сирники, то цей простий рецепт точно вам підійде. Їм можна готувати на сніданок чи просто у якості десерту.

Зазвичай, сирники готуються з яйцями, але цей рецепт бананових сирників дозволяє не лише урізноманітнити звичний раціон, а й потішити тих, хто не вживає яйця. До того ж, все це легко приготувати та можна смакувати навіть на дієті.

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Рецепт сирників з бананом без яєць:

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Інгредієнти:

Сир домашній (500 г)

Бана (1-2 штуки)

Борошно (5 столових ложок)

Цукор (2 столові ложки)

Родзинки (50 г)

Ванільний цукор (1 пакетик)

Рослинна олія

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Спосіб приготування

У блендері збити сир, банани, цукор і ванільний цукор до однорідної маски;

Родзинки залити окропом та залишити на 15 хвилин. Після цього злити воду та висушити;

Додати родзинки до сиркової маси та добре змішати;

Поступово додавати борошно, вимішуючи всю суміш;

Вологими руками зробити невеликі кульки з сиру;

Розігріти сковорідку або духовку до 180 градусів. Якщо готуєте в духовці, то викласти сирні кульки на пергамент та готувати по 10-15 хвилин з кожного боку. Якщо готуєте на сковороді, то просто обсмажити з двох боків по кілька хвилин до появи золотистої скоринки;

Подавати сирники можна з варенням, сметаною, топінгом і навіть морозивом.

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