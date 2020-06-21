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Рецепт смачних сирників з бананом, які сподобаються всім

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Рецепт сирників без яєць - фото 1
Рецепт сирників без яєць

Якщо ви хочете приготувати оригінальні та смачні сирники, то цей простий рецепт точно вам підійде. Їм можна готувати на сніданок чи просто у якості десерту.

Зазвичай, сирники готуються з яйцями, але цей рецепт бананових сирників дозволяє не лише урізноманітнити звичний раціон, а й потішити тих, хто не вживає яйця. До того ж, все це легко приготувати та можна смакувати навіть на дієті.

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Рецепт сирників з бананом без яєць:

instagram.com/rom_olik - фото 411330
instagram.com/rom_olik

Інгредієнти:

  • Сир домашній (500 г)
  • Бана (1-2 штуки)
  • Борошно (5 столових ложок)
  • Цукор (2 столові ложки)
  • Родзинки (50 г)
  • Ванільний цукор (1 пакетик)
  • Рослинна олія
instagram.com/food_diary_ob - фото 411329
instagram.com/food_diary_ob

Спосіб приготування

  • У блендері збити сир, банани, цукор і ванільний цукор до однорідної маски;
  • Родзинки залити окропом та залишити на 15 хвилин. Після цього злити воду та висушити;
  • Додати родзинки до сиркової маси та добре змішати;
  • Поступово додавати борошно, вимішуючи всю суміш;
  • Вологими руками зробити невеликі кульки з сиру;
  • Розігріти сковорідку або духовку до 180 градусів. Якщо готуєте в духовці, то викласти сирні кульки на пергамент та готувати по 10-15 хвилин з кожного боку. Якщо готуєте на сковороді, то просто обсмажити з двох боків по кілька хвилин до появи золотистої скоринки;
  • Подавати сирники можна з варенням, сметаною, топінгом і навіть морозивом.

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Джерело: cosmo
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