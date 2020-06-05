Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Смачні ранкові напої замість кави

  • 9
Напій - фото 1
Напій / govoritufa

Вода, чаї та смузі чудово підійдуть для сніданку людям, які прагнуть знизити рівень споживаного кофеїну.

На відміну від кави, ці альтернативні напої набагато м'якше діють на нервову систему.

І ще: 6 продуктів, які лише здаються корисними

Вода. Зневоднення організму є однією з головних причин втоми, яка викликає напади головного болю і погіршує увагу людини. Енергетичні властивості звичайної питної води допомагають боротися з цими проблемами.

Чай з куркумою. Цей напій знижує ризик розвитку хвороб серця і судин, а експерти з харчування довели, що куркума підвищує рівень серотоніну і покращує настрій.

Фреш з грейпфрута з м'ятою. Такий сік багатий цілим рядом корисних речовин і вітамінів, при цьому містить мінімум калорій. Грейпфрут сприяє зміцненню імунітету і прекрасно порається з апатією і пригніченим настроєм.

Фреш - фото 408468
Фреш

Це цікаво: Учені розповіли, як корисно замінити каву

Джерело: govoritufa
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього
  • 03 червня, 17:00
  • 242
Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
  • 31 травня, 13:00
  • 170
Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці
  • Вчора, 16:21
  • 764
Загрузка...
Новини