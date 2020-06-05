Смачні ранкові напої замість кави

Вода, чаї та смузі чудово підійдуть для сніданку людям, які прагнуть знизити рівень споживаного кофеїну.

На відміну від кави, ці альтернативні напої набагато м'якше діють на нервову систему.

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Вода. Зневоднення організму є однією з головних причин втоми, яка викликає напади головного болю і погіршує увагу людини. Енергетичні властивості звичайної питної води допомагають боротися з цими проблемами.

Чай з куркумою. Цей напій знижує ризик розвитку хвороб серця і судин, а експерти з харчування довели, що куркума підвищує рівень серотоніну і покращує настрій.

Фреш з грейпфрута з м'ятою. Такий сік багатий цілим рядом корисних речовин і вітамінів, при цьому містить мінімум калорій. Грейпфрут сприяє зміцненню імунітету і прекрасно порається з апатією і пригніченим настроєм.

Фреш

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