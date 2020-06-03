6 продуктів, які лише здаються корисними

Зараз дуже модно харчуватися правильно. Увійшло у звичку купувати дієтичні продукти, стежити за раціоном харчування та рахувати калорійність страв. Самі того не помічаючи, всі звикли їсти продукти, які насправді не такі вже й корисні для організму.

Коли вибір продуктів багатий, а часу недостатньо, буває важко точно сказати, які з продуктів дійсно приносять користь. Представляємо вам список продуктів, які багато хто з нас даремно вважає корисними.

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1. Цукати і сухофрукти

Багато людей по всьому світу полюбили починати день зі смачного і корисного сніданку з вівсяною кашею, йогуртами та мюслями з додаванням сухофруктів і цукатів. Ніхто не буде сперечатися з тим, що сухофрукти і цукати дуже корисні для організму. Але в цих продуктах є і прихована небезпека. Для збереження кольору і захисту продуктів від утворення цвілі виробники нерідко обробляють їх фунгіцидами й діоксидом сірки. Крім того, в цукатах міститься величезна кількість цукру, що теж дуже сумнівно в плані користі для здоров'я.

Цукати рекомендують робити самостійно

Любите балувати себе висушеними фруктами і ягодами? Спробуйте самостійно висушити їх у домашніх умовах. Користі організму самостійно висушені ягоди і фрукти принесуть значно більше.

2. Бананові чіпси

Бананові чіпси стали здоровою альтернативою шкідливим картопляним чіпсам. Крім відмінних смакових якостей, чіпси з банана збагачують організм калієм і кальцієм, вітамінами і мінералами, роблять позитивний вплив на роботу серця й інших органів.

Виявляється, що далеко не все так просто з цим продуктом, як може здатися на перший погляд. Річ у тім, що виробники бананових чіпсів для посилення смаку використовують шкідливі хімічні добавки і цукор. Та й смажать такі "корисні" продукти, як правило, у фритюрі. Що само по собі спростовує користь продукту.

Бананові чіпси можуть бути шалено калорійними

Що робити, якщо бананові чіпси стали для вас улюбленими ласощами? Відповідь очевидна: готуйте самостійно цей продукт, але тільки у духовці. Приготовлені в духовці чіпси не менш смачні, проте, значно корисніші за магазинні.

3. Гранола і мюслі

Ця хрустка закуска полюбилася прихильникам здорового харчування. Більшість навіть переконані, що гранола і мюслі – це здорові продукти, які складаються з цілісних зерен. Але проблема в тому, що зазвичай в них міститься багато цукру, рослинної олії або вершкового масла. Завдяки їхній наявності вони стають дуже калорійними продуктами.

Експерти рекомендують готувати гранолу самостійно

Та й хто їстиме гранолу і мюслі просто так? У будь-якому випадку ці продукти доповнюються ягодами і фруктами, молоком і йогуртами. В результаті продукти, спочатку покликані бути дієтичними, стають дуже калорійними.

4. Хрусткі хлібці

При правильному харчуванні також увійшло у звичку їсти хлібці. Особливо цей продукт полюбився тим, хто мріє схуднути. Але і тут не все так просто: в магазинах ці хрусткі ласощі представлено у величезній різноманітності, і не завжди обраний варіант виявляється корисним для організму. Досить часто виробники маскують хлібці під снеки, в складі яких можуть бути шкідливі масла, цукор і безліч добавок.

Уважно вивчайте склад

Щоб не помилитися з вибором, намагайтеся ретельніше вивчати склад. В корисних для організму хлібцях не повинно бути дріжджів, модифікованого крохмалю, консервантів і барвників. Пам'ятайте, кращі хлібці повинні бути зроблені з цілісних зерен або цільнозернового борошна грубого помелу.

5. Низькокалорійні солодощі

Низькокалорійні солодощі не можна назвати ідеальним продуктом при правильному харчуванні. У нібито дієтичних солодощах зазвичай міститься багато хімічних добавок. Наприклад, те ж низькокалорійне морозиво, яке всі звикли вважати ідеальним продуктом, у своєму складі містить багато хімікатів і штучних підсолоджувачів. Останні своєю чергою провокують гостре бажання з'їдати більше солодкого. А це фактично зводить нанівець весь сенс низькокалорійного десерту. Воно вам треба?

Низькокалорійні солодощі змушують їсти більше

6. Енергетичні батончики

У відділах дієтичних продуктів можна побачити мультизлакові і енергетичні батончики, які заведено вважати корисними. Так, у таких батончиках дійсно містяться цінні злаки, які заряджають організм необхідною енергією.

Але крім повільних вуглеводів в їх складі зазвичай присутні цукровий сироп, пальмова олія, борошно й ароматизатори. Крім того, і кількість калорій в енергетичних батончиках буває дуже високою. Тому перед покупкою батончиків, намагайтеся уважно вивчати склад. Можливо, корисніше буде утамувати відчуття голоду горіхами або сухофруктами власного приготування.

Завжди вивчайте склад батончиків

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