Смачні новини: які десерти корисно їсти для міцної психіки

Науковці розповіли, що інколи корисно "заїдати" стрес, якщо обрати правильний смаколик. Виявилось, що деякі солодощі допомагають повернути нервові клітини.

Американські дослідники поділились хорошими новинами для ласунів. За їхніми словами, є корисні десерти, які позитивно впливають на нервову систему та психіку. І все значно простіше, адже ключовим інгредієнтом смаколика має бути какао. Виявилось, що його корисно не лише пити, а й їсти.

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Річ у тому, що какао допомагає відновлювати та налагоджувати нейронні зв'язки у мозку, які руйнуються через стрес. Важливо розуміти, що користь какао однозначна, але не варто зловживати його кількістю ні в напоях, ні у стравах. Також не рекомендується вживати какао з цукром, адже це погіршує не лише фігуру, а й зір.

Десерти з шоколадом корисні для здоров'я

Що ж до смаколиків з какао, то варто згадати, що вони здатні покращити настрій, тому ідеально підходять для стресових моментів.

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