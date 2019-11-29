На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму
-
- 398
Фільм Службовий роман 42 роки потому: дивіться, як зараз виглядають і чим займаються улюблені актори, що зіграли у стрічці головні ролі.
Романтична комедія Ельдара Рязанова Службовий роман, що вийшла на екрани восени 1977 року, стала лідером прокату в 1978. Її подивилися більше 58 мільйонів глядачів! І це зрозуміло, адже, попри те, що події відбуваються в Москві, така історія могла трапитися будь-де, а значить, вона близька кожному.
Діамантова рука: що стало з акторами фільму нашого дитинства
Андрій Мягков
Актор довго і плідно співпрацював з режисером Ельдаром Рязановим. Плодом їхньої спільної роботи став не один фільм, серед яких і Службовий роман. Андрій Мягков зовсім не схожий на свого головного героя в Службовому романі. Ніяких любовних авантюр, як зізнається актор, в його житті не було. З 1963 року у нього одна любов, він щасливий у шлюбі з актрисою Анастасією Вознесенською. Останнім часом 81-річний Андрій Мягков практично не знімається в кіно, вважаючи, що сучасний кінематограф втратив своє обличчя, і пише детективні романи.
Аліса Фрейндліх
До того, як Ельдар Рязанов запропонував актрисі знятися в Службовому романі, в резюме Аліси Фрейндліх вже були роботи у великих картинах – вона грала у фільмах Три товстуни і Солом'яний капелюшок. Але головні ролі все ж були в театрі, а не в кіно. Роль в комедії вивела актрису в ряди зірок першого ешелону. По всьому Союзу хвилею прокотився "ефект Калугіної": працюючі жінки стали приводити себе в порядок, змінюючи зачіску і образ на манір героїні Фрейндліх. Зараз актрисі 84 роки.
Лія Ахеджакова
У реальному житті актриса далека від образу легковажної секретарки Вірочки. Ахеджакова ніколи не боялася відкрито висловлювати свою позицію, в тому числі і громадянську. Ще в 1993 році Ахеджакова виступала на телебаченні з підтримкою антикомуністичних дій уряду і на підтримку Бориса Єльцина, а сьогодні Ахеджакова критикує політику президента Росії. Зокрема, актриса виступала проти суду над Михайлом Ходорковським, "закону Діми Яковлєва" і політики російської влади в Україні. Актрисі 81 рік.
Світлана Немоляєва
Роль закоханої жінки, яка, не побоявшись громадського осуду, практично відкрито говорила про свою любов, принесла Немоляєвій колосальний успіх. Її навперебій почали запрошувати на ролі з характерними образами, в які вона завжди чудово вживалася. За свою активну творчу діяльність Світлана Володимирівна удостоїлася багатьох почесних нагород і премій. Актрисі 82 роки.
Олег Басилашвілі
Як і у Лії Ахеджакової, у актора активна політична позиція. У 1990 році Басилашвілі був обраний Народним депутатом РРФСР, а в середині 90-х був членом партії Союз правих сил і пізніше виступав на підтримку партії Яблуко. Актор, як і Ахеджакова, закликав звільнити Михайла Ходорковського, критикував закон Діми Яковлєва і приєднання Криму, а зараз Басилашвілі підтримує опозиціонера Олексія Навального і режисера Кирила Серебреннікова. Акторові 85 років.
Людмила Іванова
На жаль, талановитої актриси, яка зіграла в Службовому романі роль профспілкової активістки Шури, вже немає з нами. Людмила Іванова померла в 2016 році у віці 83 років після тривалої боротьби з цукровим діабетом. Фрази Шурочки, як і всіх інших героїв Службового роману, стали крилатими, а образ громадської активістки став своєрідною візитівкою актриси. За свою кар'єру Людмила Іванова зіграла кілька сотень ролей в кіно і театрі.
Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)
-
21:20Від цих хвороб може захистити звичайний кмин
-
21:1130 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Twitter хоче видалити акаунти тих, хто давно не заходив у мережу
-
20:42Hyundai на водні побив світовий рекорд: майже 800 кілометрів без заправки
-
20:23MARUV перевтілилася у зебру для нового кліпу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:13Україна увійшла у ТОП-10 країн Європи за кількістю платежів за допомогою годинників
-
20:00Нова рок-музика листопада: плейлист найкрутіших треків місяця
-
19:574 жіночі фрази, які чоловіки не хочуть чути
-
19:38Перші ластівки: дивитися онлайн всі серії 1 сезон
-
19:22Ксенія Мішина показала, як вона виглядала в дитинстві
-
19:14Мова кохання: 5 речей, які позитивно вплинуть на ваші стосунки
-
18:56Три серіали від Netflix, які має побачити кожен
-
18:44Ось чому не варто недооцінювати дефіцит сну
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:26Новий тренд: у мережі з'являється безліч відео з розпакуванням секс-ляльок
-
18:07Гороскоп на 30 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає емоційний день
-
18:01Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму
-
17:50Найкращі кліпи десятиліття за версією IndieWire
-
17:42Mitsubishi L200 з тріском провалив краштест, отримавши нуль зірок
-
17:20Названі способи поліпшити кровообіг взимку
-
17:13Розминку перед бігом робити не потрібно, і ось чому
-
16:54Вагітна модель plus size Ешлі Грем повністю роздяглася
-
16:42Time назвав найкращі винаходи 2019 року
-
16:32Різдвяна реклама Apple зворушила користувачів мережі
-
20:00Нова рок-музика листопада: плейлист найкрутіших треків місяця
-
18:01Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму
-
16:15Цікаві нові серіали 2019, які варто переглянути у грудні
-
14:25Як купувати менше одягу: 7 практичних порад, які заощадять твої гроші
-
12:00ТЕСТ: Яку найдивнішу річ ти купиш на Чорну П'ятницю?
-
10:10Важливо для водіїв: як виїхати з пухкого снігу
-
08:16KAZKA – Палала: слухайте новий хіт гурту, текст пісні
-
07:33Звичні речі, які не можна робити у космосі
- 28 листопада
-
22:53Зведи її з розуму: 5 видів сексу, які обожнює кожна жінка
-
19:42Індонезія заохочуватиме туристів незвичайним масажем: чоловіки оцінять
-
17:42Експерти назвали Tesla Cybertruck небезпечним для водіння, і ось чому
-
16:164 нові фантастичні серіали про космос, які ви могли пропустити
-
14:2110 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
-
13:40Яка температура в салоні машини є найбільш комфортною для водія
-
09:32Названа найпопулярніша різдвяна пісня: її знають усі
-
07:13Учені розповіли, про що свідчать селфі зі спортзалу
- 27 листопада
-
21:53Як збільшити тривалість сексу: 6 порад для справжнього чоловіка
-
19:45Візьміть на озброєння ці 5 дієвих способів швидко заснути
-
17:37Як пережити Чорну п'ятницю без шкоди для здоров'я та гаманця: поради Супрун
-
14:52Чорна п'ятниця 2019: смартфони та гаджети, які можна купити з максимальною економією
-
12:15Найкращі серіали про кохання, які вийшли у 2019 році
-
10:00До уваги водіїв: як завести авто в мороз, якщо підсів акумулятор
-
07:32Корисні осінні ідеї для вашого столу
-
00:45Манчестер Сіті – Шахтар: відео голів і огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
- 26 листопада
-
21:30Манчестер Сіті – Шахтар онлайн ▶ дивитись трансляцію матчу ЛЧ