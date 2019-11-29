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Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму

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Кадр з фільму Службовий роман - фото 1
Кадр з фільму Службовий роман / reactor

Фільм Службовий роман 42 роки потому: дивіться, як зараз виглядають і чим займаються улюблені актори, що зіграли у стрічці головні ролі.

Романтична комедія Ельдара Рязанова Службовий роман, що вийшла на екрани восени 1977 року, стала лідером прокату в 1978. Її подивилися більше 58 мільйонів глядачів! І це зрозуміло, адже, попри те, що події відбуваються в Москві, така історія могла трапитися будь-де, а значить, вона близька кожному.

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Андрій Мягков

Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму - фото 370785

Актор довго і плідно співпрацював з режисером Ельдаром Рязановим. Плодом їхньої спільної роботи став не один фільм, серед яких і Службовий роман. Андрій Мягков зовсім не схожий на свого головного героя в Службовому романі. Ніяких любовних авантюр, як зізнається актор, в його житті не було. З 1963 року у нього одна любов, він щасливий у шлюбі з актрисою Анастасією Вознесенською. Останнім часом 81-річний Андрій Мягков практично не знімається в кіно, вважаючи, що сучасний кінематограф втратив своє обличчя, і пише детективні романи.

Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму - фото 370784

Аліса Фрейндліх

Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму - фото 370787

До того, як Ельдар Рязанов запропонував актрисі знятися в Службовому романі, в резюме Аліси Фрейндліх вже були роботи у великих картинах – вона грала у фільмах Три товстуни і Солом'яний капелюшок. Але головні ролі все ж були в театрі, а не в кіно. Роль в комедії вивела актрису в ряди зірок першого ешелону. По всьому Союзу хвилею прокотився "ефект Калугіної": працюючі жінки стали приводити себе в порядок, змінюючи зачіску і образ на манір героїні Фрейндліх. Зараз актрисі 84 роки.

Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму - фото 370786

Лія Ахеджакова

Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму - фото 370790

У реальному житті актриса далека від образу легковажної секретарки Вірочки. Ахеджакова ніколи не боялася відкрито висловлювати свою позицію, в тому числі і громадянську. Ще в 1993 році Ахеджакова виступала на телебаченні з підтримкою антикомуністичних дій уряду і на підтримку Бориса Єльцина, а сьогодні Ахеджакова критикує політику президента Росії. Зокрема, актриса виступала проти суду над Михайлом Ходорковським, "закону Діми Яковлєва" і політики російської влади в Україні. Актрисі 81 рік.

Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму - фото 370789

Світлана Немоляєва

Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму - фото 370793

Роль закоханої жінки, яка, не побоявшись громадського осуду, практично відкрито говорила про свою любов, принесла Немоляєвій колосальний успіх. Її навперебій почали запрошувати на ролі з характерними образами, в які вона завжди чудово вживалася. За свою активну творчу діяльність Світлана Володимирівна удостоїлася багатьох почесних нагород і премій. Актрисі 82 роки.

Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму - фото 370794

Олег Басилашвілі

Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму - фото 370796

Як і у Лії Ахеджакової, у актора активна політична позиція. У 1990 році Басилашвілі був обраний Народним депутатом РРФСР, а в середині 90-х був членом партії Союз правих сил і пізніше виступав на підтримку партії Яблуко. Актор, як і Ахеджакова, закликав звільнити Михайла Ходорковського, критикував закон Діми Яковлєва і приєднання Криму, а зараз Басилашвілі підтримує опозиціонера Олексія Навального і режисера Кирила Серебреннікова. Акторові 85 років.

Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму - фото 370797

Людмила Іванова

Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму - фото 370798

На жаль, талановитої актриси, яка зіграла в Службовому романі роль профспілкової активістки Шури, вже немає з нами. Людмила Іванова померла в 2016 році у віці 83 років після тривалої боротьби з цукровим діабетом. Фрази Шурочки, як і всіх інших героїв Службового роману, стали крилатими, а образ громадської активістки став своєрідною візитівкою актриси. За свою кар'єру Людмила Іванова зіграла кілька сотень ролей в кіно і театрі.

Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму - фото 370799

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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