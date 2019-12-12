Слуга народу в Росії: серіал зняли з ефіру після прем'єри, вирізавши жарт про Путіна

Всього один день протримався український серіал "Слуга народу" від Кварталу 95 на російському каналі ТНТ. Спочатку з нього вирізали жарт про Путіна, а потім взагалі зняли з ефіру.

11 грудня ТНТ вперше і востаннє показав серіал "Слуга народу", де головну роль Василя Голобородька зіграв Володимир Зеленський. В ефір вийшли три серії, і вже в першій росіяни вирізали жарт про свого президента. Так, в епізоді, коли Голобородько вибирає годинник, український прем'єр розповідає йому, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot (він вимовляє його назву, як "Хубло"). У відповідь Голобородько перепитує: "Путін – Хубло"?

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При цьому в східній частині Росії жарт показали без цензури, а коли ефірний час дійшов до Москви – він раптово зник із відеоряду. А разом з ним – із каналу ТНТ пропав і серіал "Слуга народу". У телепрограмі вже відбулися зміни: замість наступних серій, які планували показувати 12 і 13 грудня, на телеканалі вийдуть інші серіали.

У ТНТ повідомили, що з самого початку не збиралися показувати в ефірі понад три перші серії "Слуги народу", а перший сезон можна буде побачити в онлайн-кінотеатрі Premier. Анонс телеканалу про те, що серії будуть щодня виходити на каналі, представник ТНТ назвав "маркетинговим ходом для підвищення впізнаваності платформи".

Відзначимо, що в травні компанія "Яндекс" придбала в міжнародного дистриб’ютора Eccho rights ексклюзивні права на інтернет-показ на території Росії серіалу "Слуга народу". Цей же дистриб'ютор продав права на трансляцію серіалу російському ТНТ. У студії "Квартал 95" не відповіли на запитання, на яких умовах здійснюватиметься показ "Слуги народу" на російському телеканалі, а також чи отримає студія роялті з цього.

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