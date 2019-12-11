ПАПІК 13, 14 серія: дивитись онлайн комедійний серіал із Бокланом

Новий український серіал "Папік" зі Станіславом Бокланом у головній ролі вже встиг підкорити глядачів. Нові 13 і 14 серія комедії від студії "Квартал 95" вийшли 11 грудня на каналі 1+1. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

Популярний серіал "Папік" розповідає про доволі сором'язливого та зневіреного пенсіонера Олександра Михайловича, роль якого грає Станістав Боклан. Ще у молодості Дід, як його часто звуть, був шалено популярним актором, але роки не минають безслідно, тож від його слави не лишилось зовсім нічого. Це й штовхає Олександра на спробу покінчити з життя, але насамкінець йому хочеться відірватись: похід у барбершоп, крутий костюм та клуб. Саме там на нього "ведеться" молода красуня Ліза, яка шукає собі папіка.

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Але образ Діда швидко розвіюється, а юна Ліза розуміє, що перед нею далеко не мажор. Однак настільки різний спосіб життя якимось чином їх міцно зв'язав, і тепер кожен кардинально змінює свій світогляд.

13 серія серіалу ПАПІК

Стоматолог, колишній залицяльник Лізи, раптово з'являється та знову починає залицятися до дівчини. Дід продовжує захоплюватися зйомкою власного блогу, який швидко набирає популярність. Ліза живе на два фронти - зустрічається з Ельдаром і Геннадієм одночасно.

Дивитися онлайн комедію ПАПІК 13 серія від 11-12-2019:

14 серія комедії ПАПІК

Ліза з'їжджає від діда і переїжджає до Геннадія. Ельдар дізнається, що вона збирається вийти заміж за іншого. Незважаючи на те, що після переїзду Ліза починає жити в розкоші і достатку, це не приносить їй ніякого задоволення... А тим часом Олександр Михайлович із друзями знімає відеопривітання на честь Дня народження директриси.

Дивитись онлайн комедію ПАПІК 14 серія від 11-12-2019: відео додається

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