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Серіал Сидоренки-Сидоренки 2 сезон: коли вийде продовження комедії

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Сидоренки-Сидоренки коли 2 сезон - фото 1
Сидоренки-Сидоренки коли 2 сезон

Остання серія 1 сезону серіалу СидорЕнки-СидОренки вже вийшла в ефір. Тепер фанати хочуть дізнатися, коли буде 2 сезон Сидоренки-Сидоренки. Читайте далі та дізнайтеся усе, що відомо про продовження серіалу Сидоренки-Сидоренки.

28 листопада глядачі побачили 39 і 40 серії українського серіалу Сидоренки-Сидоренки. Це були останні серії 1 сезону.

І ще: Папік: дата виходу та графік серій нового українського серіалу

У останніх епізодах сюжет повернувся так, що серіал "Сидоренки-Сидоренки" може бути продовжений на 2 сезон. Немає точних даних про те, на скільки серій телеканал 1+1 отримав права на екранізацію.

Серіал від 1+1 "Сидоренки-Сидоренки" – це адаптація російського кінопроєкту "Іванови-Іванови". Сюжет перегукується, хоча в українській версії є зміни.

Серіал Сидоренки-Сидоренки 2 сезон: коли вийде продовження комедії - фото 371151
Прогнозують велику ймовірність на продовження серіалу на 2 сезон, зважаючи на високий рейтинг та цікавість глядачів до серіалу в Україні. Крім того, в російському серіалі "Іванови-Іванови" вже понад 75 серій. На кінець листопада другий сезон завершується і його планують продовжувати.

Якщо серіал Сидоренки-Сидоренки продовжать на 2 сезон, то він може вийти вже на екран у 2020 році. Попередньо дата виходу серіалу Сидоренки-Сидоренки може відбудуться восени 2020 року. Так відбувся вихід першого сезону.

Серіал Сидоренки-Сидоренки 2 сезон: коли вийде продовження комедії - фото 371152

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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