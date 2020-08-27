Слуга народу у Раді похвалилася сумочкою за 20 мінімальних зарплат

Депутат фракції Слуга народу, член Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Ольга Коваль похвалився модним дорогим аксесуаром на роботі.

У Раду дівчина прийшла з дорогою сумкою Louis Vuitton за 100 тис. грн. Про це написала журналістка Анна Стешенко на своїй сторінці у Фейсбуці.

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"Локація – 25 серпня, позачергова сесія, де депутати проголосували за підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня на 277 грн. В руках – дуже впізнавана сумка Louis Vuitton з нової колекції в моделі Georges BB Monogram Empreinte. Таку можна купити хоч зараз всього лише за $ 3.650. За середнім курсом – 99.645 в грн. Ну, або за 20 мінімалок. До слова, середня зарплата нардепа не перевищує 40 тис. грн без прогулів і тільки при справному натисканні кнопочок. Епоха бідності закінчилася остаточно?", – написала журналістка.

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