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Слуга народу у Раді похвалилася сумочкою за 20 мінімальних зарплат

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Ольга Коваль - фото 1
Ольга Коваль / strana

Депутат фракції Слуга народу, член Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Ольга Коваль похвалився модним дорогим аксесуаром на роботі.

У Раду дівчина прийшла з дорогою сумкою Louis Vuitton за 100 тис. грн. Про це написала журналістка Анна Стешенко на своїй сторінці у Фейсбуці.

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"Локація 25 серпня, позачергова сесія, де депутати проголосували за підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня на 277 грн. В руках дуже впізнавана сумка Louis Vuitton з нової колекції в моделі Georges BB Monogram Empreinte. Таку можна купити хоч зараз всього лише за $ 3.650. За середнім курсом 99.645 в грн. Ну, або за 20 мінімалок. До слова, середня зарплата нардепа не перевищує 40 тис. грн без прогулів і тільки при справному натисканні кнопочок. Епоха бідності закінчилася остаточно?", – написала журналістка.

Слуга народу у Раді похвалилася сумочкою за 20 мінімальних зарплат - фото 422301

Слуга народу у Раді похвалилася сумочкою за 20 мінімальних зарплат - фото 422302

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Джерело: facebook
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