Олександр Шовковський йде в політику: до якої партії долучився ексфутболіст

Легендарний українського футболу, а тепер й асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський вирішив піти в політику. Свої сили колишній голкіпер спробує на місцевих виборах у Києві.

На виборах 2020 до Київради Олександр Шовковський балотуватиметься за списком "УДАРу". Про це стало відомо на з'їзді партії, яку очолює чинний міський голова столиці Віталій Кличко.

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При цьому сам Шовковський не брав участь у з'їзді, бо зараз перебуває на зборах збірної з футболу. Сашо записав відеозвернення, у якому заявив, що Кличко запросив його до команди – і він погодився.

Як людина активна і небайдужа, хочу долучитись до змін у столиці та країні. Я досягнув успіху у спорті, налаштований на успіх у політиці, – наголосив колишній гравець Динамо й збірної.

Відео з'їзду "УДАРу":

Нагадаємо, що Олександр Шовковський закінчив професійну кар'єру футболіста у 2016 році. Відтоді він працює помічником наставника національної збірної України Андрія Шевченка.

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