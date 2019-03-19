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Слуга народу – 5, 6, 7, 8 серія 2 сезон : дивитись онлайн серіал

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Слуга народу 2 - фото 1
Слуга народу 2

Комедійний серіал "Слуга народу" повернувся на екрани! Нові 5, 6, 7 і 8 серія стрічки вийшли 19 березня на каналі "1+1". Дивіться онлайн 2 сезон!

Шанувальники вже зачекалися на продовження серіалу "Слуга народу", але замість анонсованого 3 сезону канал 1+1 вирішив показати 2 сезон "Від любові до імпічменту". Пригадайте і ви телееісторію про президента з народу Василя Голобородька.

Тут більше: Попередні серії комедії "Слуга народу"

19 березня вийшли одразу чотири серії серії "Слуги народу", і ось що сталося в них!

5 серія. Після засідання Кабінету Міністрів президент розуміє, що настав час змін і відправляється в департамент розвитку, у якого вже давно є план "За втілення мрії успішної і самодостатньої України". У той же час продовжується суд над Юрієм Івановичем, і сьогодні непідкупний суддя озвучить свій вирок.

Серіал Слуга народу 5 серія 2 сезон – дивитись онлайн відео від 19-03-2019:

6 серія. Сьогодні важливийдень для всієї країни і парламент повинен проголосувати за нового прем'єр-міністра. Ситуація складається так, що олігархи не можуть між собою визначитися з єдиною кандидатурою на цю посаду і запускають серію компрометуючих сюжетів про президента і його оточення на ТБ, щоб він їх не випередив зі своїм кандидатом.

Серіал Слуга народу 6 серія 2 сезон – дивитись онлайн відео від 19-03-2019:

7 серія. Світова криза торкнулася навіть МВФ, тому в нашому регіоні кредит отримає тільки одна країна: Україна або Греція, але для цього держави повинні показати жорстку позицію в питанні корупції. Греки вирішують посадити своїх олігархів за ґрати. Україні потрібна більша "риба", тому наші олігархи хочуть заарештувати головного корупціонера – колишнього президента.

Серіал Слуга народу 7 серія 2 сезон – дивитись онлайн відео від 19-03-2019:

8 серія. Для отримання кредиту в розмірі 15 мільярдів від МВФ Україна повинна виконати обов'язкові умови та прийняти цілий пакет антикорупційних законів, за які вперто не хочуть голосувати депутати Верховної Ради. У президента є всього 2 дні, щоб переконати народних обранців проголосувати за необхідні закони.

Серіал Слуга народу 8 серія 2 сезон – дивитись онлайн відео від 19-03-2019:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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