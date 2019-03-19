На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Слуга народу – 5, 6, 7, 8 серія 2 сезон : дивитись онлайн серіал
-
- 14
Комедійний серіал "Слуга народу" повернувся на екрани! Нові 5, 6, 7 і 8 серія стрічки вийшли 19 березня на каналі "1+1". Дивіться онлайн 2 сезон!
Шанувальники вже зачекалися на продовження серіалу "Слуга народу", але замість анонсованого 3 сезону канал 1+1 вирішив показати 2 сезон "Від любові до імпічменту". Пригадайте і ви телееісторію про президента з народу Василя Голобородька.
Тут більше: Попередні серії комедії "Слуга народу"
19 березня вийшли одразу чотири серії серії "Слуги народу", і ось що сталося в них!
5 серія. Після засідання Кабінету Міністрів президент розуміє, що настав час змін і відправляється в департамент розвитку, у якого вже давно є план "За втілення мрії успішної і самодостатньої України". У той же час продовжується суд над Юрієм Івановичем, і сьогодні непідкупний суддя озвучить свій вирок.
Серіал Слуга народу 5 серія 2 сезон – дивитись онлайн відео від 19-03-2019:
6 серія. Сьогодні важливийдень для всієї країни і парламент повинен проголосувати за нового прем'єр-міністра. Ситуація складається так, що олігархи не можуть між собою визначитися з єдиною кандидатурою на цю посаду і запускають серію компрометуючих сюжетів про президента і його оточення на ТБ, щоб він їх не випередив зі своїм кандидатом.
Серіал Слуга народу 6 серія 2 сезон – дивитись онлайн відео від 19-03-2019:
7 серія. Світова криза торкнулася навіть МВФ, тому в нашому регіоні кредит отримає тільки одна країна: Україна або Греція, але для цього держави повинні показати жорстку позицію в питанні корупції. Греки вирішують посадити своїх олігархів за ґрати. Україні потрібна більша "риба", тому наші олігархи хочуть заарештувати головного корупціонера – колишнього президента.
Серіал Слуга народу 7 серія 2 сезон – дивитись онлайн відео від 19-03-2019:
8 серія. Для отримання кредиту в розмірі 15 мільярдів від МВФ Україна повинна виконати обов'язкові умови та прийняти цілий пакет антикорупційних законів, за які вперто не хочуть голосувати депутати Верховної Ради. У президента є всього 2 дні, щоб переконати народних обранців проголосувати за необхідні закони.
Серіал Слуга народу 8 серія 2 сезон – дивитись онлайн відео від 19-03-2019:
Це цікаво: Стало відомо, чи вийде продовження серіалу Школа
-
22:54Як вчасно лягати спати: 5 простих порад
-
22:23Тіна Кароль похизувалася стрункими ніжками
-
21:57День весняного рівнодення: що можна і не можна робити 20 березня
-
21:26Шевченко з Червоної книги: нові малюнки автора Квантового стрибка
-
20:5420 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:30Слуга народу – 5, 6, 7, 8 серія 2 сезон : дивитись онлайн серіал
-
20:05Капустяний пиріг: швидкий і смачний рецепт
-
19:44Тіна Кароль показала, як проводить час у Нью-Йорку
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася сексуальна німкеня Хайді Клум (18+)
-
18:44Шевченко поставив крапку в скандалі з Ракицьким
-
18:25Найсексуальніша модель plus-size поділилася фото у мереживній білизні
-
18:15Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Чому досвідчені водії відсувають сидіння максимально назад
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:15Чоловік показав, наскільки креативними можуть бути селфі
-
16:52Вчені пояснили природжений егоцентризм людей
-
16:16Супрун розповіла, як розпізнати дефіцит сну
-
16:00Вибори 2019: новий рейтинг кандидатів в президенти України
-
15:56Робін Гуд? Іспанських селян здивували таємничі листи
-
15:46Як виглядає Моніка Белуччі з білявим волоссям
-
15:27Як збадьоритись: ці напої замінять каву
-
15:10Цифри на яйцях: як обрати найкращі
-
14:45Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу
-
14:25Гарячі дружини українських футболістів запалили на Мальдівах
-
21:26Шевченко з Червоної книги: нові малюнки автора Квантового стрибка
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася сексуальна німкеня Хайді Клум (18+)
-
18:15Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Вибори 2019: новий рейтинг кандидатів в президенти України
-
14:0015 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством
-
12:00Анекдоти про кумів: веселі українські жарти про чоловічу дружбу
-
10:00ТЕСТ: Яке послання залишила тобі Ліна Костенко у своїх віршах?
-
07:31Головні поради для економії при купівлі авто
- 18 березня
-
23:20У цьому віці заняття спортом приносять найбільше користі
-
20:00Вибори 2019: як українцям голосувати не за пропискою – інструкція
-
18:00Найкі та Ламборгіні: 10 брендів, назви яких ми вимовляємо неправильно
-
14:15Ніщо не може описати 90-і краще, ніж ці три картинки
-
12:13Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
-
11:11Коли поліція має право зупинити ваш автомобіль: 10 випадків
-
07:14Погода 18 березня в Україні: точний прогноз
- 17 березня
-
21:25Голос країни 9 сезон 9 випуск: чим вразили вирішальні вокальні бої
-
21:0018 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:24Гороскоп на 18 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:31Як правильно та смачно приготувати рибу
-
12:23Популярна музика: плейлист нових пісень тижня, які змусять танцювати
-
10:00ТЕСТ до дня Святого Патріка: Що подарує тобі Лепрекон?
-
08:15Яку погоду очікувати 17 березня в Україні
- 16 березня
-
21:22Ірина Федишин у латексі й Оля Цибульська у ковдрі: зірковий Instagram тижня
-
18:15Гороскоп на 17 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:28Біатлон: Україна виграла бронзу чемпіонату світу в жіночій естафеті