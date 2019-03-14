Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Школа 4 сезон: стало відомо, чи вийде продовження серіалу

  • 1091
Лола і Даня - фото 1
Лола і Даня

Серіал Школа: Випускний завершився 14 березня 2019, тож фанатів стрічки цікавить, коли вийде продовження телеісторії. Дізнайтеся, чи буде 4 сезон Школи!

Фінальний епізод серіалу Школа: Випускний 3 вийшов на телеекрани 14 березня 2019 року. Творці стрічки вирішили показати увесь сезон за два тижні, випускаючи по дві серії поспіль.

Це цікаво: Дивіться завершальні 15 і 16 серії 3 сезону Школи

Серіал став справжнім хітом телебачення та зібрав мільйони переглядів у мережі, тож всі шанувальники затамували подих: чи вийде Школа 4? Щоб відповісти на це запитання, спершу нагадаємо вам сюжет сезону під назвою Випускний.

11 клас - фото 314474
11 клас

Упродовж 16 серій школярам доведелося вирішувати по-справжньому дорослі проблеми у випускному класі, а їхні вчителі та батьки намагалися зрозуміти підлітків. Учні 11 класу не тільки готувалися до ЗНО, останнього дзвоника та випускного: улюблені герої ще й закохувалися, сварилися, розходилися, а одна із випускниць – Ася – навіть завагітніла.

Випускний у Школі - фото 314472
Випускний у Школі

У фінальному епізоді школярі відсвяткували Випускний, однак і він не розставив усі крапки над "і". Так, Алекс і Катя помирилися, Ася тепер разом із Назаром, Петя з Дариною, а Тоха з Сонею. Тим не менше, із кінцівки серіалу так і незрозуміло, як склалася доля головних героїв. Любовний трикутник Даня – Лола – Ніка досі не розплутаний. Можливо, творці стрічки вирішили завершити історію такою інтригою.

Даня з Нікою - фото 314473
Даня з Нікою

Уже наступного тижня на каналі 1+1 стартує серіал – Слуга народу, тож зараз продовження Школи не буде. І це не все: ми змушені розчарувати вас ще більше. За словами авторів серіалу, 4 сезон взагалі не вийде. Та це не значить, що слід прощатися з улюбленими героями: цілком можливо, що ми побачимо новий проект із ними.

Скрін з офіційної сторінки серіалу ШКОЛА - фото 314231
Скрін з офіційної сторінки серіалу ШКОЛА

Слухайте також: Музика із серіалу Школа, яка зачарували нас

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 3411
Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
  • 13 березня, 18:00
  • 1789
Гороскоп на 14 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 13 березня, 18:20
  • 302
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Серіал Школа