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Школа 4 сезон: стало відомо, чи вийде продовження серіалу
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Серіал Школа: Випускний завершився 14 березня 2019, тож фанатів стрічки цікавить, коли вийде продовження телеісторії. Дізнайтеся, чи буде 4 сезон Школи!
Фінальний епізод серіалу Школа: Випускний 3 вийшов на телеекрани 14 березня 2019 року. Творці стрічки вирішили показати увесь сезон за два тижні, випускаючи по дві серії поспіль.
Це цікаво: Дивіться завершальні 15 і 16 серії 3 сезону Школи
Серіал став справжнім хітом телебачення та зібрав мільйони переглядів у мережі, тож всі шанувальники затамували подих: чи вийде Школа 4? Щоб відповісти на це запитання, спершу нагадаємо вам сюжет сезону під назвою Випускний.
Упродовж 16 серій школярам доведелося вирішувати по-справжньому дорослі проблеми у випускному класі, а їхні вчителі та батьки намагалися зрозуміти підлітків. Учні 11 класу не тільки готувалися до ЗНО, останнього дзвоника та випускного: улюблені герої ще й закохувалися, сварилися, розходилися, а одна із випускниць – Ася – навіть завагітніла.
У фінальному епізоді школярі відсвяткували Випускний, однак і він не розставив усі крапки над "і". Так, Алекс і Катя помирилися, Ася тепер разом із Назаром, Петя з Дариною, а Тоха з Сонею. Тим не менше, із кінцівки серіалу так і незрозуміло, як склалася доля головних героїв. Любовний трикутник Даня – Лола – Ніка досі не розплутаний. Можливо, творці стрічки вирішили завершити історію такою інтригою.
Уже наступного тижня на каналі 1+1 стартує серіал – Слуга народу, тож зараз продовження Школи не буде. І це не все: ми змушені розчарувати вас ще більше. За словами авторів серіалу, 4 сезон взагалі не вийде. Та це не значить, що слід прощатися з улюбленими героями: цілком можливо, що ми побачимо новий проект із ними.
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