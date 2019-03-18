Слуга народу – 1, 2, 3, 4 серія 2 сезон: дивитись онлайн серіал 2019

Серіал Слуга народу повернувся! Прем'єрні 1, 2, 3 і 4 серія української стрічки вийшли 18 березня 2019 року на каналі "1+1". Дивіться онлайн 2 сезон!

Глядачі вже зачекалися на продовження серіалу Слуга народу, адже попередній сезон завершився ще в 2017 році. Дізнайтеся, як розвивається телееісторія про президента з народу та які труднощі чекають персонажа Володимира Зеленського!

Це цікаво: Стало відомо, чи вийде продовження серіалу Школа

Після того, як учитель Василь Голобородько став президентом, його життя повністю змінилoся. За півроку керівництва він вже увійшов в курс всіх справ, проте досі не може реалізувати всі свої плани через перешкоди з боку чиновників і корупціонерів. Економічна ситуація погіршується, ціни зростають, а довіра до гаранта падає.

Попри те, що у нього Василя є велика команда однодумців, противники постійно вставляють палиці в колеса. Відтак, президент ставить перед собою мету об'єднати державу, тож вирушає в тур всіма містами України.

Серіал Слуга народу 1 і 2 серія 2 сезон – дивитись онлайн відео від 18-03-2019:

Серіал Слуга народу 3 серія 2 сезон – дивитись онлайн відео від 18-03-2019:

Серіал Слуга народу 4 серія 2 сезон – дивитись онлайн відео від 18-03-2019:

Судячи з усього, спершу ми побачимо 2 частину серіалу "Від любові до імпічменту", а вже наступного тижня нам покажуть новий 3 сезон "Слуги народу".

*Читайте також: Дата, коли вийде продовження драми Кріпосна 2