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Слуга народу 3 сезон: стало відомо, чи буде продовження серіалу
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Серіал Слуга народу 3 від студії "Квартал 95" завершився. Новий сезон українці чекали майже два роки, однак 1+1 показав всі серії за кілька днів. Дізнайтеся, чи буде продовження історії Голобородька!
Прем'єра серіалу Слуга народу 3 відбулася 27 березня. Відзначимо, що перший сезон комедії вийшов ще в 2015-му, а другий – у 2017-му. При цьому в кожному з попередніх сезонів було понад 20 серій, однак третій здивував глядачів кількістю епізодів.
Тут більше: Дивитися онлайн 3 серію 3 сезону Слуги народа
Скільки серій у Слузі народу? У дату прем'єри на 1+1 вийшли одразу дві перші серії, а в четвер, 28 березня, творці випустили фінальний – 3 епізод. Таким чином, третій сезон складається всього з трьох серій, кожна з яких триває понад годину, на відміну від попередніх 20-хвилинних епізодів.
Сюжет 3 сезону. Народний обранець Голобородько замість кабінету на Банковій потрапив до в'язниці за звинуваченням у держперевороті. Натомість головний пост посів його опонент Суриков, який продовжив займатися корупційними схемами. Поки Василь Петрович сидів за ґратами, у країні відбулося ще кілька Майданів, унаслідок чого держава поділилася на 28 незалежних частин. Занепокоєні голови ЄС вирішили втрутитися в ситуацію та дали вказівку випустити останнього легітимного президента Голобородька на свободу.
Щоб об'єднати всю країну, радник президента Чуйко вирішує скликати всіх голів 28 республік. Однак саміт завершується повним провалом, а на карті країни з'явилися ше 5 незалежних частин.
Голобородько відкидає поради Чуйка і збирає свою молоду команду. Новий Кабмін знаходить несподіване розв'язання проблем. Без крадіжок та корупції вже за кілька місяців усі частини захотіли повернутися до складу країни, навіть Галицька Україна та ССРР об'єдналися після трагедії на шахті у Львові.
У підсумку реформи нарешті запрацювали, а громадяни змогли повернути всі кредити МВФ – цілих 163 мільярди доларів! Відтепер Україна – повністю незалежна держава.
На такій мажорній ноті серіал Слуга народу завершився: продовження комедії не буде.
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