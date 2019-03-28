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Вибори президента України 2019 Слуга народу

Слуга народу: вийшла весела пародія на серіал від гуцулки Баби Доцьки

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Баба Доцька - фото 1
Баба Доцька

Баба Доцька з Прикарпаття випустила пародію на пісню Pianoбой – Слуга народу, яка є саундтреком однойменного серіалу із Володимиром Зеленським. Дивіться кумедне відео!

Прем'єра серіалу Слуга народу 3 не залишила байдужою коломиянку Бабу Доцьку, якій набридли передвиборчі обіцянки кандидатів, тож вона вирішила також балотуватися у президентки. "Коли країна в небезпеці, а політики зайшли у глухий кут – врятувати ситуацію може лише Баба Доцька", – йдеться в описі курйозного відео. Ми знаємо, що ця гуцулка справді може змінити все! Зацініть:

Авторка наголосила, що це – позаполітична пародія, яка не містить агітації за жодного кандидата в президенти. А як вам таке переосмислення Слуги народу?

Дивіться також: Пишна гуцулка зняла пародію на хіт MARUV

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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