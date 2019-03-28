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Вибори президента України 2019 Слуга народу

Слуга народу 3 сезон 3 серія: дивитись онлайн фінал серіалу 2019

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Слуга народа 3 - фото 1
Слуга народа 3

Серіал Слуга народу 3 завершився. Фінальна 3 серія української стрічки вийшла 28 березня на каналі "1+1". Дивіться онлайн 3 сезон та дізнайтеся, чи вдалося Голобородьку виправдати надії народу!

Продовження серіалу Слуга народу глядачі чекали ще з 2017-го. Новий 3 сезон нарешті розкрив фінал історії персонажа Володимира Зеленського.

Це цікаво: Попередні 1 і 2 серія комедії Слуга народу

Після того, як звичайний вчитель історії Василь Голобородько волею випадку став президентом України, його життя кардинально змінилося. Однак втілити в життя реформи народному гаранту так і не вдалося, і в результаті через опір системи та корупціонерів Голобородько загримів за ґрати. Життя країни перетворилося на хаос, тож Європа дала вказівку випустити останнього легітимного президента на свободу. Василь Петрович повертається на свій пост і тепер мусить налагодити все. Та чи вдасться це йому?

Серіал Слуга народу 3 серія 3 сезон – дивитись онлайн відео від 28-03-2019:

Головні ролі в новому сезоні Слуги народу виконали актори: Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Станіслав Боклан, Ольга Жуковцова, Олена Кравець, Валерій Жидков, Міка Фаталов, Олександр Пікалов, Юрій Крапов та інші.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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