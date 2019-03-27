Слуга народу 3 сезон 1, 2 серія – дивитись онлайн серіал 2019

Серіал Слуга народу повернувся на екрани. Прем'єрні 1 і 2 серія української стрічки вийшли 27 березня на каналі "1+1". Дивіться онлайн 3 сезон та дізнайтеся, чим завершилися пригоди Голобородька!

Продовження серіалу Слуга народу – довгоочікувана подія, адже попередній сезон завершився ще в 2017-му. Новий 3 сезон нарешті покаже фінал історії персонажа Володимира Зеленського.

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1 серія. Після того, як учитель Василь Голобородько став президентом, його життя повністю змінилося. За півроку керівництва він вже увійшов в курс всіх справ, проте досі не може реалізувати всі свої плани через перешкоди з боку чиновників і корупціонерів.

Обіцяні реформи в країні так і не відбулися, економічна ситуація погіршується, ціни зростають, а довіра до гаранта падає. Стає зрозуміло, що перезавантаження неможливе, поки влада та ж. Чи зможе народний обранець Голобородько хоч якось вплинути на ситуацію, що склалася в країні?

Серіал Слуга народу 1 серія 3 сезон – дивитись онлайн відео від 27-03-2019:

2 серія. Лідери нові, а схеми старі, хіба що з новим розмахом річних доходів. Схоже, новий президент зможе здивує своїх виборців, але зовсім не в так, як вони сподівалися. Гарант замість того, щоб почати здійснювати довгоочікувані реформи, займається новими схемами по відмиванню і виведення грошей, звичайно ж, не для народу, а для своїх кишень.

Які нові хитрощі приготував президент для народу? Що за схеми й махінації буде здійснювати новий президент? Усе це і навіть більше дивіться в продовженні 3 сезону!

Серіал Слуга народу 2 серія 3 сезон – дивитись онлайн відео від 27-03-2019:

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