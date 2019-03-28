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Слово дня: ЗАГРАВА

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Цікаві українські слова

Українська мова – невичерпне джерело цікавих слів та понять. Сьогодні ми дізнаємося, що означає "заграва".

Це слово використовують на позначення відсвічування, відблиску, переважно від неба, яскравого світла, вогнів, пожеж, сонця тощо. Саме навесні заграва від сонця буває надзвичайно яскравою. Також слово означає сяяння неба під час заходу чи сходу сонця, вогнів міста за обрієм. До "заграва" є такі синоніми: зоря, зірниця, сяйво, захід, спалах, полиск тощо.

І ще: Слово дня: БЛАВАТ

Приклади застосування:

  • Чим далі він йшов, тим більшою ставала заграва перед ним.
  • Він свічку тримав у руці, а позаду падали виблиски заграви.
  • Рано-рано, на заграві, виїхав козак у далеку дорогу.
Слово дня: ЗАГРАВА - фото 317389

До теми: Слово дня: ҐОРҐОШІ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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