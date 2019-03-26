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Слово дня: БЛАВАТ

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Цікаві українські слова

Українська мова – невичерпне джерело цікавих слів та понять. Сьогодні ми дізнаємося, що означає "блават".

Це слово використовують на позначення квітки – волошки. Також означає шовкову тканину блакитного кольору або загалом шовк, одяг з такої тканини. До "блават" є такі синоніми: шовк, волошка тощо.

І ще: Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ

Приклади застосування:

  • Коло хати зацвіли блавати.
  • Де-не-де на полі виднілися блавати.
  • У Марічки була повна шафа блават.
Слово дня: БЛАВАТ - фото 316808

До теми: 10 красивих українських слів, якими ви здивуєте своїх друзів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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