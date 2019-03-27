Слово дня: ҐОРҐОШІ

Українська мова – невичерпне джерело цікавих слів та понять. Сьогодні ми дізнаємося, що означає "ґорґоші".

Це слово використовують на позначення частини тіла – плечей. Також частіше використовують у словосполученні "на ґорґоші", що означає залізти/сидіти на плечах або шиї. До "ґорґоші" є такий синоніми: плечі.

І ще: Слово дня: БЛАВАТ

Приклади застосування:

Тут зовсім немає місця, хіба я б взяв вас на ґорґоші з валізою разом.

Василько дуже хотів зірвати цю гілку, але не міг дотягнутися. Йому потрібно було вилізти Степану на ґорґоші, щоб дістатися дерева.

На концертах завжди сідаю на ґорґоші, щоб усе було добре видно.

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