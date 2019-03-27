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Слово дня: ҐОРҐОШІ

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Цікаві українські слова

Українська мова – невичерпне джерело цікавих слів та понять. Сьогодні ми дізнаємося, що означає "ґорґоші".

Це слово використовують на позначення частини тіла – плечей. Також частіше використовують у словосполученні "на ґорґоші", що означає залізти/сидіти на плечах або шиї. До "ґорґоші" є такий синоніми: плечі.

І ще: Слово дня: БЛАВАТ

Приклади застосування:

  • Тут зовсім немає місця, хіба я б взяв вас на ґорґоші з валізою разом.
  • Василько дуже хотів зірвати цю гілку, але не міг дотягнутися. Йому потрібно було вилізти Степану на ґорґоші, щоб дістатися дерева.
  • На концертах завжди сідаю на ґорґоші, щоб усе було добре видно.
Слово дня: ҐОРҐОШІ - фото 316841

До теми: 10 красивих українських слів, якими ви здивуєте своїх друзів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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