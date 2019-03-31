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Вибори президента України 2019 1 квітня

Слово дня: СОПУХ

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Цікаві українські слова - фото 1
Цікаві українські слова

Українська мова – невичерпне джерело цікавих слів та понять. Сьогодні ми дізнаємося, що означає "сопух".

Це слово використовують на позначення неприємного відтінку аромату. До "сопух" є такі синоніми: сморід, запах, неприємне амбре.

До теми: Слово дня: КЕБЕТА

Приклади застосування:

  • Духота й сопух запаморочили голову, як тільки я зайшла у це приміщення.
  • Кожний, хто завітав до них на гостину, відчував сопух та бачив, який безлад у хаті.
  • Лариса дихнула на нього важким солодкуватим сопухом.
Слово дня: СОПУХ - фото 317787

І ще: Слово дня: ЧВИРЯ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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