Слово дня: СОПУХ

Українська мова – невичерпне джерело цікавих слів та понять. Сьогодні ми дізнаємося, що означає "сопух".

Це слово використовують на позначення неприємного відтінку аромату. До "сопух" є такі синоніми: сморід, запах, неприємне амбре.

До теми: Слово дня: КЕБЕТА

Приклади застосування:

Духота й сопух запаморочили голову, як тільки я зайшла у це приміщення.

Кожний, хто завітав до них на гостину, відчував сопух та бачив, який безлад у хаті.

Лариса дихнула на нього важким солодкуватим сопухом.

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