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Слово дня: СОПУХ
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Українська мова – невичерпне джерело цікавих слів та понять. Сьогодні ми дізнаємося, що означає "сопух".
Це слово використовують на позначення неприємного відтінку аромату. До "сопух" є такі синоніми: сморід, запах, неприємне амбре.
До теми: Слово дня: КЕБЕТА
Приклади застосування:
- Духота й сопух запаморочили голову, як тільки я зайшла у це приміщення.
- Кожний, хто завітав до них на гостину, відчував сопух та бачив, який безлад у хаті.
- Лариса дихнула на нього важким солодкуватим сопухом.
І ще: Слово дня: ЧВИРЯ
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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