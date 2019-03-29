Слово дня: ЧВИРЯ

Українська мова – невичерпне джерело цікавих слів та понять. Сьогодні ми дізнаємося, що означає "чвиря".

Це слово використовують на позначення поганої погоди. До "чвиря" є такі синоніми: негода, сльота, непогода, негідь.

І ще: Слово дня: БЛАВАТ

Приклади застосування:

Марко хотів піти гуляти, але побачив, що його застане темна чвиря.

Іванко, не йди на двір, там чвиря.

Вийду з роботи й піду у чвирю, щоб швидше опинитися вдома.

До теми: Слово дня: ЗАГРАВА