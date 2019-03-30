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Слово дня: КЕБЕТА

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Цікаві українські слова

Українська мова – невичерпне джерело цікавих слів та понять. Сьогодні ми дізнаємося, що означає "кебета".

Це слово використовують на позначення креативних людських якостей. До "кебета" є такі синоніми: розум, хист, талант, уміння, здібність.

І ще: Слово дня: ЧВИРЯ

Приклади застосування:

  • Я б допоміг тобі, проте кебети не маю.
  • Руслане, а порахуй всі срібні монетки, хочу подивитися, чи є у тебе до того кебета.
  • Організувати таку події – не легка справа, не у всякого вистачить кебети.
Слово дня: КЕБЕТА - фото 317782

До теми: Слово дня: ЗАГРАВА

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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