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Вибори президента України 2019

Слово дня: ҐАНДЖ

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Цікаве українське слово - фото 1
Цікаве українське слово

Українська мова – невичерпне джерело цікавих слів та понять. Сьогодні ми дізнаємося, що означає "ґандж".

Це слово використовують на позначення негативної особливості, невигідної, незручної риси. До слова "ґандж" є синоніми – вада, хиба, недолік.

І ще: Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ

Приклади застосування:

  • Рубець додавав йому мужності й аж ніяк не був ґанджем.
  • Породисті коні були худі, проте без жодного ґанджу.
  • Марина наскрізь бачила всі ґанджі цього сивочолого хитруна.
Слово дня: ҐАНДЖ - фото 315933

До теми: Слово дня: РЕМСТВУВАТИ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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