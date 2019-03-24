Слово дня: ҐАНДЖ

Українська мова – невичерпне джерело цікавих слів та понять. Сьогодні ми дізнаємося, що означає "ґандж".

Це слово використовують на позначення негативної особливості, невигідної, незручної риси. До слова "ґандж" є синоніми – вада, хиба, недолік.

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Приклади застосування:

Рубець додавав йому мужності й аж ніяк не був ґанджем.

Породисті коні були худі, проте без жодного ґанджу.

Марина наскрізь бачила всі ґанджі цього сивочолого хитруна.

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