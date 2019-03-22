Слово дня: РЕМСТВУВАТИ

Українська мова – невичерпне джерело цікавих слів та понять. Сьогодні ми дізнаємося, що означає "ремствувати".

Це слово означає невдоволення кимось, нарікання на когось. До "ремствувати" є такі синоніми: скаржитися, бідкатися, плакатися тощо.

І ще: Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ

Приклади застосування:

Змордовані чоловіки почали ремствувати на свого начальника.

Мешканці ремствували, писали колективні скарги та поодинокі заяви.

Не ремствуй на мене потім, адже я роблю все для тебе.

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