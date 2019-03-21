На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ
-
- 92
Українська мова – невичерпне джерело цікавих слів та понять. Ми підготували для вас пізнавальну рубрику – слово дня. Сьогодні дізнаємося, що означає "джереґеля".
Це слово маловживане й означає назву української жіночої зачіски – коса вінком на голові.
І ще: 10 красивих українських слів, якими ви здивуєте своїх друзів
Іван Котляревський використовував це слово в "Енеїді": "Тут заплітали джереґелі, дрібушечки на головах". Поет пояснив цей незрозумілий термін у своєму словнику так: "Джереґелі – коси, дрібно заплетені й викладені вінком на голові".
Сьогодні українці не використовують це слово, а походження його невідоме. Ця назва також потрапила в роботу Миколи Гоголя "Лексикон малоросійський", де автор пояснює так: "Джереґелі – коса, на голові, вкладена вінком".
Раніше таку зачіску полюбляла лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Так що кандидатка в президенти носила не просто косу, а справжню джереґелю.
До теми: Говори красиво: 20 українських слів, які замінять наш суржик
-
17:13У Києві відкрили пам'ятник першому комп'ютеру: фотофакт
-
16:51Тіна Кароль показала апетитні форми у новій фотосесії
-
16:33Мережа у захваті від фігури Джей Ло
-
16:13Як правильно чистити зуби: поради експертів
-
15:52Представлено HONOR 10i: потрійна камера, пристойне залізо та NFC
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:305 нових книг, які ви прочитаєте на одному подиху
-
15:13Медики пояснили, як сніданок впливає на схуднення
-
15:00Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ
-
14:48Чому одразу після купівлі смартфона варто скинути налаштування до заводських
-
14:3580 сантиметрів! З'явилися фото, як виглядає бюлетень на вибори 2019
-
14:22Всесвітньо відома топ-модель змінила стать: як вона виглядає зараз
-
13:55Як приготувати курячу грудку, щоб вона була соковитою
-
13:20Жувальну гумку легендарного футбольного тренера продали за космічну суму
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:00Ігри з дитинства: як розважалися у 90-ті
-
12:52Не перед побаченням: продукти, що викликають неприємний запах з рота
-
12:43Кому з Месників більше пасують вуса: важливе питання від Роберта Дауні-молодшого
-
12:25Схудла Rihanna у золоті знялася в спокусливій рекламі
-
12:12Google запустив крутий дудл, у якому кожен може написати музику в стилі Баха
-
11:59Юристи не потрібні: нові освітні вимоги в Україні
-
11:37Коли на дорогах України запрацює відеофіксація порушень ПДР
-
11:20Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото
-
11:01Гра престолів 8: дата виходу та головні теорії про фінал серіалу
-
10:50Що приготувати з сочевиці: 9 легких рецептів
-
15:00Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ
-
13:00Ігри з дитинства: як розважалися у 90-ті
-
11:37Коли на дорогах України запрацює відеофіксація порушень ПДР
-
10:15Время и Стекло – Дим: вийшла перша українська пісня популярного гурту
-
08:20Відомий бренд використав кумедні меми в новій лінії одягу
- 20 березня
-
22:23Учені спростували популярний міф про секс і спорт
-
20:11Твій настрій за тиждень до виборів: реакція Супрун на появу Ляшка стала мемом
-
19:00Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
-
18:20Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:30Кліп на пісню KAZKA – Плакала про аварійну дорогу Львівщини підкорює мережу
-
14:18Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х
-
12:00Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку
-
10:00Жити і кайфувати: Julik поділився рецептом справжнього щастя
-
07:31Найнадійніші кросовери у світі: свіжий рейтинг
- 19 березня
-
21:26Шевченко з Червоної книги: нові малюнки автора Квантового стрибка
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася сексуальна німкеня Хайді Клум (18+)
-
18:15Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Вибори 2019: новий рейтинг кандидатів в президенти України
-
14:0015 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством
-
12:00Анекдоти про кумів: веселі українські жарти про чоловічу дружбу
-
10:00ТЕСТ: Яке послання залишила тобі Ліна Костенко у своїх віршах?
-
07:31Головні поради для економії при купівлі авто
- 18 березня
-
23:20У цьому віці заняття спортом приносять найбільше користі
-
20:00Вибори 2019: як українцям голосувати не за пропискою – інструкція
-
18:00Найкі та Ламборгіні: 10 брендів, назви яких ми вимовляємо неправильно