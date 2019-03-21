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Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ

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Цікаве українське слово

Українська мова – невичерпне джерело цікавих слів та понять. Ми підготували для вас пізнавальну рубрику – слово дня. Сьогодні дізнаємося, що означає "джереґеля".

Це слово маловживане й означає назву української жіночої зачіски – коса вінком на голові.

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Іван Котляревський використовував це слово в "Енеїді": "Тут заплітали джереґелі, дрібушечки на головах". Поет пояснив цей незрозумілий термін у своєму словнику так: "Джереґелі коси, дрібно заплетені й викладені вінком на голові".

Сьогодні українці не використовують це слово, а походження його невідоме. Ця назва також потрапила в роботу Миколи Гоголя "Лексикон малоросійський", де автор пояснює так: "Джереґелі – коса, на голові, вкладена вінком".

Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ - фото 315901

Раніше таку зачіску полюбляла лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Так що кандидатка в президенти носила не просто косу, а справжню джереґелю.

Тимошенко з джереґелею - фото 315905
Тимошенко з джереґелею

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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