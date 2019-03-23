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Слово дня: ЦЕРАТА

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Цікаві українські слова

Українська мова – невичерпне джерело цікавих слів та понять. Сьогодні ми дізнаємося, що означає "церата".

Це слово використовують на позначення тканини, покритої з одного або з двох боків спеціальним розчином, який робить її водонепроникною. До слова "церата" є синонім – "клейонка".

І ще: Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ

Приклади застосування:

  • На звалищі він знайшов плащ з церати, який вдягав щодня.
  • Михайло зайшов у кухню й одразу сів за стіл, покритий яскравою цератою.
  • Крізь оббиті цератою вхідні двері ми чули гудіння потягів та електричок.
Слово дня: ЦЕРАТА - фото 315913

До теми: Слово дня: РЕМСТВУВАТИ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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