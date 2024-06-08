Слідом за колегою: вокаліст гурту "Жадан і Собаки" вступив до лав ЗСУ

Український музикант, гітарист та соліст гурту "Жадан і Собаки" Євген Турчинов приєднався до лав Збройних сил України. Артист зі зброєю в руках став на захист країни.

Про своє рішення колишній музикант Євген Турчинов повідомив в Instagram.

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Він, як і його колега – письменник та співак Сергій Жадан, який поповнив лави ЗСУ – буде служити у складі Національної гвардії України.

Виконавець опублікував світлину у військовій формі і заявив, що вирушить на фронт в лавах 13-ї бригади "Хартія". Нині Євген проходить військові навчання.

Вступив до лав 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". Проходжу навчання, – написав під фото Турчинов.

Євген Турчинов – український музикант та композитор. Він родом з Харківської області. Окрім гурту "Жадан і Собаки", музикант також є учасником колективів "Діти капітана Гранта", "Євген Костянтинич і Криваве Забазарєво" та "Лінія Маннергейма". Знаменитість пише пісні, зокрема, у його творчому доробку композиції для "Лінії Маннергейма" та "Жадан і Собаки".

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