Sláva Ukraině: Чехія випустила колекційну банкноту присвячену Україні

Купюру вже можна придбати на офіційному сайті. Усі кошти з реалізації обіцяють скерувати на допомогу Україні.

Дизайнер цієї банкноти – чеська художниця Єва Гашкова. Також зазначають, що нова купюра не ж платіжним засобом.

І ще: "Душі": аніматори створили щемливе відео про загиблих під час війни

Купюру вже можна придбати на ЦЬОМУ сайті.

На аверсі банкноти – Монумент Незалежності, який розташований у центрі Києва. На реверсі – Софійський собор, синьо-жовті стяги, виділена територія України на мапі Європи. Замість номіналу написано "2022 рік".

Цією купюрою не можна розрахуватися, хоча її виготовили з такими захисними елементами, які є й на місцевих кронах. На цій колекційній банкноті є водяний знак та нумерація друкарським способом.

Новинка вийшла у світ тиражем у 20 000 штук. Ціна – 1500 крон, що близько 2000 гривень. Банкноту доставлять до покупця у спеціальному якісному упакуванні, а гроші з реалізації підуть на допомогу Україні.

До теми: Книги, які вони ніколи не прочитають: в Тульчині вшанували пам'ять 165 українських дітей