Книги, які вони ніколи не прочитають: в Тульчині вшанували пам'ять 165 українських дітей

В Тульчині влаштували акцію в пам'ять про 165 вбитих на війні українських дітей. Біля бібліотеки розставили 165 дитячих книг.

У Тульчині, що на Вінниччині, перед входом у центральну бібліотеку розставили 165 книжок для дітей. Таку акцію провели задля вшанування пам'яті 165 маленьких українців, яких вбили російські окупанти під час війни.

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В пам'ять про 165 українських дівчаток та хлопчиків, які загинули на цій війні, які вже ніколи не прочитають книг, працівники бібліотеки виклали перед центральним входом 165 дитячих книжок.

На жаль, ці цифри не остаточні й інформація постійно оновлюється. За найсвіжішими даними, ювенальні прокурори зазначають, що 167 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії рф. Поранення отримали понад 279 маленьких українців, а понад 440 – потерпілі від окупантів. Відомо, що найбільше потерпілих на Київщині, Харківщині та Донеччині.

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