Слава Камінська знялася у відвертій сукні

Співачка Слава Камінська в сексуальній сукні знялася в новій фотосесії. Шанувальники у захваті від зірки!

Популярна українська співачка Слава Камінська, яка виступає в складі групи "НеАнгели", часто тішить фанатів яскравими публікаціями у своєму Instagram.

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Цього разу співачка виклала в мережу яскраві фотографії у сукні з глибоким декольте і прозорою сіточкою внизу. "Фотосесія на віллі або в лісосмузі, я така вся на стилі, щоб А ... всі (збережено авторський стиль)", – написала Камінська.

Варто відзначити, що багато шанувальників виправдили сподівання Слави, і були в захваті від її образу і фото в цілому. Люди залишили безліч компліментів на адресу співачки.

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