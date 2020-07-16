Слава Камінська знялася без білизни в епатажному образі

Українська співачка, солістка групи НеАнгели Слава Камінська постала кардинально новому образі на відвертій фотосесії. Зірка поділилася новим пікантним фото на своїй сторінці в Instagram.

Так, Слава Камінська позувала у червоній перуці з великою шпилькою у формі квітки у волоссі. Артистка одягла на голе тіло наряд, який частково оголив її груди.

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У коментарі співачка пофілософствувала на тему життєвих уроків. Камінська зазначила, що всі люди приносять в життя якісь життєві уроки, але часто вони виявляються болючими. Зірка закликала підписників вчитися відпускати минуле і жити сьогодні.

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