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Олег Винник стане учасником нового сезону Танців з зірками

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Олег Винник - фото 1
Олег Винник / instagram

Першим зірковим учасником нового сезону шоу "Танці з зірками" на 1+1 став кумир мільйонів – Олег Винник. Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

У ролику Олег Винник, стоячи на порожньому стадіоні, запросив усіх дивитися Танці з зірками і виконав кілька спокусливих рухів, проспівавши рядки з власних пісень. Крім цього, Олег кинув виклик колишній учасниці культової групи ВІА Гра Надії Мейхер.

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"Найкрасивіше і найскладніше для мене – це танець. Легкої краси не буває. Краса вимагає багато праці. Тільки через подолання труднощів людина досягає нових вершин. І проєкт Танці з зірками – прекрасна платформа для цього", – прокоментував Олег свою участь в шоу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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