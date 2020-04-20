Слава Камінська відсвяткувала Великдень з колишнім чоловіком

Співачка Слава Камінська поділилася трепетним фото, показавши сімейні традиції.

Відома українська співачка, солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська поділилася з фоловерами в Instagram новим знімком.

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Знаменитість виставила компрометуючий кадр, на якому позувала з колишнім чоловіком Едгаром Камінським. Так, пара вирішила разом відсвяткувати Великдень 2020 заради їхніх маленьких дітей: 5-річного Леонарда і 4-річної Лаури, накривши на стіл в затишній домашній атмосфері.

Варто нагадати, що подружжя розлучилося 2 липня 2019 року, і цьому було кілька причин: Едгару не подобалися ревнощі дружини і її захоплення пластичними операціями, а Слава вважає, що на розставання також вплинули батьки. На розлучення подав сам Едгар після 5 років шлюбу, тепер же чоловік не приховує нову кохану: арт-директора дизайнера Жана Гріцфельдта Ольгу Богатую.

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