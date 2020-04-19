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Як українські зірки святкують Великдень 2020: святкові фото з паскою
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Українці у різних куточках світу святкують Великдень, і зірки теж не стали винятком. У соцмережах знаменитості діляться фото з кошиками, крашанками та пасочками. Як відомі українці відзначають світле свято Пасхи – дивіться на Радіо МАКСИМУМ!
Шоувумен Леся Нікітюк вирішила привітати всіх з Великоднем відео з минулорічного святкування. Також зірка закликала своїх шанувальників залишатись вдома та посміхатись:
І ще: Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху
А от дружина фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі Альоша поділився справді сімейним фото з чоловіком та дітьми. Вона розповіла, що цьогоріч хлопчики разом готували та робили писанки, адже це вже традиція родини. Але у 2020 сімейство провело Великдень вдома, до чого закликали й інших.
Сергій Притула також потішив чарівним родинним кадром з дружиною і дітьми, побажавши всім смачної паски.
Колишній учасник шоу "Холостяк" Нікіта Добринін також поділився сонячним фото з нареченою Дашею і згадав, яке ж це щастя просто приїхати до родини.
А веселе відеопривітання для шанувальників зняв яскравий DZIDZIO у вишиванці та з великоднім кошиком:
Ведуча Катя Осадча побажала українцям миру, злагоди і здоров'я у це світле свято, а також показала свій великодній стіл.
Гортайте галерею:
Улюбленець публіки Олег Винник також не міг не поділитись фото з паскою.
"Христос Воскрес!!! Великдень! Благодатний вогонь горить у моїй душі. Він горить у кожному з вас! Радість у нас! Христос Воскрес!", – написав співак.
Музикант Сергій Бабкін відзначає Великдень у колі сім'ї і також нагадує, що важливо залишатись вдома.
Тоня Матвієнко потішила шанувальників відео з чоловіком Арсеном Мірзояном та матір'ю Ніною Матвієнко:
А Влад Яма, як завжди, з гумором привітав фанатів з Пасхою, поділившись кумедним фото з яйцями:
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