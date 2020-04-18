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Хейтери побили? Донька Олі Полякової не на жарт налякала прихильників
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
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Почнемо цього тижня з української співачки Ірини Федишин. Зірка, котра нещодавно пожартувала, що чекає на поповнення у сім'ї, розповіла своїм прихильникам, що допомагала мамі садити картоплю. Дотримуючись карантину Ірина вирішила нікого з сусідів не кликати. Все сама! Не дивно, що цю ґаздиню буквально засипали коментарями: "Як добре що Ви нормальна українська жінка, а не аля городська фіфа!!! Картопля так картопля. Молодець", "Оце діло! Хто зі співаків ще такий крутий?", "Я захоплююсь вами", "Розумниця! За це я вас і люблю".
Стильна Надя Дорофєєва не перестає вражати своєю спокусливістю. Зірка вкотре доводить, що навіть у мішку з-під картоплі вона виглядала б неймовірно. Здається, їм восени потрібно влаштувати колаборацію з Іриною Федишин. Гаразд, а що ж про стиль зірки думають її прихильники: "Красуня! Завжди на стилі", "Вау, богиня", "Надя, це просто топ", "Дика левиця, ти моя цариця", "Неймовірна, як завжди", "Обожнюю ці фото".
Сексуальна Настя Каменських продовжує знімати веселі ролики, які надзвичайно подобаються її відданій армії прихильників. Цього разу вона записала коротке відео, імітуючи виконання на пательні легендарного хіта Nirvana – Smells Like Teen Spirit. Ролик настільки сподобався її підписникам, що вони вирішили не приховувати своїх емоцій: "Класно! Настя, можна ще таких відео?", "Вау, ти найкраща", "Музична пательня Насті", "Нірванапательня", "Треба Потапові картоплю смажити".
Неймовірна Слава з "НеАнгелів" вразила своїх фанатів провокативним відео, на якому вона голою позує у ванній. Просто гляньте, а потім уже читайте коментарі її підписників в інстаграмі: "Гаряче", "Ти просто неймовірна", "А ти знаєшся на прирості кількості переглядів", "Дуже сильна та красива робота. Браво", "Бабка Славка чудить". Зауважимо, що на відео співачка виконує уривок нової пісні "Небо".
А це фото Саші з гурту KAZKA заворожило абсолютно всіх її прихильників і підписників. Просто гляньте на ці очі. Вони так затягують на дно. Не дивно, що коментатори не забарилися зі своїми компліментами: "Цей погляд ладен перевернути кожного", "Саша, ти вогінь", "Дуже гарна фотка", "Олександро, ви шикарна", "Ну ти й небезпечна, Саша", "Яка ж неймовірна", "Дівчино, твій погляд убиває".
Леся Нікітюк не стомлюється веселити людей. Вона спитала своїх прихильників, як їм такий челендж? Підозрюємо, його суть полягає у тому, що потрібно залишатися вдома. Принаймні про це свідчать хештеги, які супроводжують світлину популярної телеведучої. Ми от цілком і повністю підтримуємо Лесю, а її прихильники: "Челендж з Леською і ліжко?", "Яка гарна попка", "Це не челендж, це життя", "І вид такий нічо", "Я би зверху ліг", А можна поруч полежати?", "Нормально... як я зрозумів, хтось зверху має бути?"
Наостанок залишимо вам донечку Олі Полякової, яка приголомшила своїх фанатів. На перший погляд може здатися, що Марію хтось побив, але дівчина запевняє, що це лише mugshot (фото під арештом). Цікаво, це вона так натякає на карантин, чи їй просто стало шалено нудно сидіти вдома? Підозрюємо, що і те, і інше. Щоправда, прихильники не оцінили жарту доньки суперблондинки України: "Немає нічого красивого у цьому тренді", "Я чекаю на коментар від Олі", "Це не мангшот. Мангшот це фотографія після арешту навпроти поліцейської стіни, а у тебе більше схоже, що тебе просто побили. Я не хейтер, просто багато хто не розуміє цей тренд правильно", А мама попереджала: не бий Алісу", "Хейтери побили?", "Побили? Випендрювалась багато?", Дуже реалістично".
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