Слава Камінська у прозорому халаті спровокувала мережу пікантним знімком

Відома українська співачка, солістка групи НеАнгели Слава Камінська частенько зводить з розуму шанувальників своїми відвертими образами. І новий спокусливий наряд оцінили підписники красуні.

Слава Камінська не приховує, що не самотня і поряд з нею є чоловік, який надихає її і дозволяє почувати себе коханою і бажаною. Вільний час вона намагається проводити з дітьми, а також демонструє свої спокусливі "пляжні" наряди.

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Цього разу артистка позувала у "леопардовому" відвертому купальнику, а на верх накинула прозорий червоний халатик. Очі вона сховала за сонячними окулярами.

"Як же прекрасно коли у тебе є пів вихідного дня", – прокоментувала кадр красуня.

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