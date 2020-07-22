Даша Астаф'єва завела фанатів апетитними вигинами у спокусливому платті

Українська секс-бомба Даша Астаф'єв не перестає радувати своїх підписників в Instagram спокусливими знімками. Цього разу красуня похизувалася ідеальними формами на художніх фото.

Українська співачка, модель, ведуча та актриса Даша Астаф'єва постала перед шанувальниками у відвертому образі. Артистка без бюстгальтера показала соковиту фігуру і вразила шанувальників чуттєвими знімками в чорній сукні.

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34-річна зірка позувала у короткій чорній сукні з довгим рукавом без спідньої білизни. На кадрах Даша стоїть біля вікна при природному денному освітленні. На чуттєвих знімках артистка з натуральним макіяжем показує всю жіночність у вигинах тіла, які тонко підкреслює контрастний фон і яскраве світло.

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