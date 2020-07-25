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Жінка-кішка: переможниця Холостяка Даша розбурхала чоловічу уяву сексуальним фото (18+)

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Даша з Холостяка хизується розкішним бюстом - фото 1
Даша з Холостяка хизується розкішним бюстом

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Цього разу почнемо з новини, на яку однозначно очікували не лише підписники Алли Костромічової та Соні Плакидюк, а й інших зірок проєкту "Топ-модель по-українськи". Зіркові судді розповіли, що уже стартували зйомки нового сезону, в якому братимуть участь конкурсантки з попередніх сезонів. Ще одна родзинка криється в тому, що щотижня четвертим суддею буде запрошений гість, тож інтрига точно ростиме з випуску у випуск. Не дивно, що підписники Алли з захватом відреагували на старт зйомок проєкту: "Як круто! Я вже всі сезони по третьому колу передивилась", "Повірити не можу", "Ех, то ще пів року чекати до виходу..."

Продовжимо з провокативної фотографії переможниці шоу "Холостяк" Даші Ульянової. Дівчина знялась у фотосесії, позуючи в обтислому костюмі, який виграшно виділив її бюст. Саму публікацію дівчина присвятила сексуальності. Не дивно, що за таке відверте фото вона назбирала достатньо компліментів і коментарів: "Дашка – кішка – пушка", "Нарешті гідне фото", "Ти просто неймовірно чарівна дівчина", "Аж погляд відвести не можу", "Жінка-кішка", "Ох як гарно і сексуально", "Вау! Яка фігура. Мрія кожної дівчини", "Дашка, як завжди на висоті".

Переможниця Холостяка заворожила сексуальним фото - фото 417504
Переможниця Холостяка заворожила сексуальним фото

Не могли ми оминути увагою популярну українську ведучу Олену Філонову, яка останніми днями виклала надто багато спекотних світлин на своїй сторінці в інстаграмі. І попри те, що багатьом вона подобається, є й багато користувачів, які просто закидали ведучу не надто приємними словами: "Оленочко, а що з пахвами? Зламалась бритва?", "Пост про пахви", "Красуня. Така справжня", "Шикарна", "Красуня", "Неймовірна", "Ви дуже красива і яскрава дівчина", "Оленочко, мені здалося, чи ви схуднули?".

Нове фото Олени Філонової викликало бурю неоднозначних коментарів - фото 417506
Нове фото Олени Філонової викликало бурю неоднозначних коментарів

Спокуслива екс-ведуча Coolbaba ділиться світлинами з відпочинку у Чорногорії. Красуня не втомлюється хизуватися результатами своїх зусиль, зокрема – сексуальними вигинами, які так полюбились українським глядачам. Не дивно, що Валерію буквально засипали компліментами й теплими словами її прихильники: "Я обожнюю вас! Ви – королева", "Неймовірно граціозна і зваблива", "Руки сильної і упевненої жінки", "Форма відмінна. Тримати таку форму – обмежувати себе багато в чому. Пишаюся вами і беру з вас приклад".

Coolbaba похизувалась спокусливими формами - фото 417507
Coolbaba похизувалась спокусливими формами

Настя Каменських теж цього тижня виклала світлину, на якій красуня позує у купальнику. Світлина настільки припала до душі її підписникам, що вони просто не могли втриматися, закидавши її компліментами: "Дуже гарна", "О, як схуднула! Молодець".

Настя Каменських поділилась сексуальним фото у купальнику - фото 417508
Настя Каменських поділилась сексуальним фото у купальнику

А ця серія світлин Лесі Нікітюк припала до душі не лише нам, а й її відданій армії підписників і прихильників. Воно й не дивно, адже улюбленій українській телеведучій надзвичайно личить український стрій. Просто гляньте, яка вона красуня. Після цього не забудьте поставити вподобайку під її постом і написати кілька теплих слів. "Боже, як гарно. Справжня українка", "Лесюня – красуня", "Справжня. Красива. Неперевершена", "Гуцулка Леся", "Ви – чудова", "Оце так чаклунка у зеленій хустці", "Дуже красива".

Наостанок вам залишимо сонячну та веселу Тіну Кароль. Нехай ці світлини подарують вам позитив і усмішку та зарядять енергією на наступний робочий тиждень: "Ну, яка ніжна", "Красива і щаслива", "І відразу ж усмішка на обличчі з'явилась", "Надто прекрасна", "Неперевершена", "Наша сонячна дівчинка".

Тіна Кароль викликає усмішку своїми новими яскравими фото - фото 417509
Тіна Кароль викликає усмішку своїми новими яскравими фото

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