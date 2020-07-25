Жінка-кішка: переможниця Холостяка Даша розбурхала чоловічу уяву сексуальним фото (18+)

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Цього разу почнемо з новини, на яку однозначно очікували не лише підписники Алли Костромічової та Соні Плакидюк, а й інших зірок проєкту "Топ-модель по-українськи". Зіркові судді розповіли, що уже стартували зйомки нового сезону, в якому братимуть участь конкурсантки з попередніх сезонів. Ще одна родзинка криється в тому, що щотижня четвертим суддею буде запрошений гість, тож інтрига точно ростиме з випуску у випуск. Не дивно, що підписники Алли з захватом відреагували на старт зйомок проєкту: "Як круто! Я вже всі сезони по третьому колу передивилась", "Повірити не можу", "Ех, то ще пів року чекати до виходу..."

Продовжимо з провокативної фотографії переможниці шоу "Холостяк" Даші Ульянової. Дівчина знялась у фотосесії, позуючи в обтислому костюмі, який виграшно виділив її бюст. Саму публікацію дівчина присвятила сексуальності. Не дивно, що за таке відверте фото вона назбирала достатньо компліментів і коментарів: "Дашка – кішка – пушка", "Нарешті гідне фото", "Ти просто неймовірно чарівна дівчина", "Аж погляд відвести не можу", "Жінка-кішка", "Ох як гарно і сексуально", "Вау! Яка фігура. Мрія кожної дівчини", "Дашка, як завжди на висоті".

Переможниця Холостяка заворожила сексуальним фото

Не могли ми оминути увагою популярну українську ведучу Олену Філонову, яка останніми днями виклала надто багато спекотних світлин на своїй сторінці в інстаграмі. І попри те, що багатьом вона подобається, є й багато користувачів, які просто закидали ведучу не надто приємними словами: "Оленочко, а що з пахвами? Зламалась бритва?", "Пост про пахви", "Красуня. Така справжня", "Шикарна", "Красуня", "Неймовірна", "Ви дуже красива і яскрава дівчина", "Оленочко, мені здалося, чи ви схуднули?".

Нове фото Олени Філонової викликало бурю неоднозначних коментарів

Спокуслива екс-ведуча Coolbaba ділиться світлинами з відпочинку у Чорногорії. Красуня не втомлюється хизуватися результатами своїх зусиль, зокрема – сексуальними вигинами, які так полюбились українським глядачам. Не дивно, що Валерію буквально засипали компліментами й теплими словами її прихильники: "Я обожнюю вас! Ви – королева", "Неймовірно граціозна і зваблива", "Руки сильної і упевненої жінки", "Форма відмінна. Тримати таку форму – обмежувати себе багато в чому. Пишаюся вами і беру з вас приклад".

Coolbaba похизувалась спокусливими формами

Настя Каменських теж цього тижня виклала світлину, на якій красуня позує у купальнику. Світлина настільки припала до душі її підписникам, що вони просто не могли втриматися, закидавши її компліментами: "Дуже гарна", "О, як схуднула! Молодець".

Настя Каменських поділилась сексуальним фото у купальнику

А ця серія світлин Лесі Нікітюк припала до душі не лише нам, а й її відданій армії підписників і прихильників. Воно й не дивно, адже улюбленій українській телеведучій надзвичайно личить український стрій. Просто гляньте, яка вона красуня. Після цього не забудьте поставити вподобайку під її постом і написати кілька теплих слів. "Боже, як гарно. Справжня українка", "Лесюня – красуня", "Справжня. Красива. Неперевершена", "Гуцулка Леся", "Ви – чудова", "Оце так чаклунка у зеленій хустці", "Дуже красива".

Наостанок вам залишимо сонячну та веселу Тіну Кароль. Нехай ці світлини подарують вам позитив і усмішку та зарядять енергією на наступний робочий тиждень: "Ну, яка ніжна", "Красива і щаслива", "І відразу ж усмішка на обличчі з'явилась", "Надто прекрасна", "Неперевершена", "Наша сонячна дівчинка".

Тіна Кароль викликає усмішку своїми новими яскравими фото

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