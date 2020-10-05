Сексуальна Надя Дорофєєва здивувала зухвалим луком

Відома українська співачка Надя Дорофєєва завжди демонструє фоловерам трендові образи. Цього разу вона приміряла зухвалий чорний наряд.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва обожнює приміряти на себе трендові образи. Нові фото в них вона демонструє на своїй сторінці в інстаграмі.

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30-річна артистка позувала, спершись на автомобіль. Для зухвалого образу Надя Дорофєєва підібрала повністю чорне вбрання. Співачка постала в асиметричному топі від HELIOT EMIL за 4560 гривень і штанях з зухвалими розрізами від IANUA за 11 тисяч гривень. Таке вбрання зірка доповнила чорною курткою в спортивному стилі і високими чобітьми на масивній підошві. Надя залишила волосся розпущеним і поклала їх легкими хвилями. Завершив лук нюдовий макіяж.

"Осінь", – підписала фотографію співачка. Фоловери Наді оцінили її нове фото у коментаріях.

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