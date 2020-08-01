У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Почнемо цього тижня зі спекотної Олі Полякової, котра на власному прикладі показала, що на карантині можна не лише ласувати всілякими смаколиками, а й працювати над своїм тілом. Ви просто гляньте на прес Суперблондинки української естради. Вона однозначно варта поваги та вподобайки під світлиною. Коментарі її підписників залишаємо вам тут для натхнення: "Богиня", "Барбі", "Ну як можна бути такою красивою? Фігура просто клас", "Супержінка", "Як ноги можуть бути такими довгими?", "Сексуальна крихітка", "Навіщо вам попа, як у Кім, якщо є ноги, як у Олі?"

Оля Полякова показала післякарантинний сталевий прес

Реперка alyona alyona цього тижня неабияк розбурхала мережу. Воно й не дивно, адже зірка погодилась брати участь у новому сезоні проєкту "Танці з зірками". Це буде пушка, гарантуємо! Ставте лайк співачці та долучайтесь до прихильників, які захоплені її сміливістю: "Ну от як тепер вибирати між Альоною і Винником?", "Удачі! Цей сезон я точно буду дивитися", "Це буде вогонь і пожежа. Ти там усіх розірвеш, упевнена", "Відправлю СМСку уперше в житті".

Ще один учасник проєкту "Танці з зірками", актор Тарас Цимбалюк теж не стомлюється ділитися світлинами, на яких хизується своїм сталевим пресом. Зірка серіалу "Кріпосна" розбиває тисячі жіночих сердець цими світлинами, адже ми то знаємо, що його серце вже зайняте. Але це не заважає писати коментарі під його постами: "Красивий хлопець", "Мужній і харизматичний актор, який попри свій графік продовжує тренуватися", "Тарасе, коли вже ча-ча-ча?", "Вогонь. Пристрасний і гарячий".

Тарас Цимбалюк розбурхує уяву українок

Ох же ж ця Леся Нікітюк. Вона не стомлюється нас усіх веселити та показувати, що можна робити водночас сексуальні та надзвичайно кумедні кадри. Цей, до слова, зі зйомок нового сезону крутого проєкту "Le Маршрутка". Не дивно, що коментатори набігли та влаштували справжній шторм з компліментів: "У цьому фото ідеальне все", "О той мужчинка на задньому плані – все прям як життєві реалії", "Це шедевр", "Прикрасила чоловіка на задньому плані", "Леся, ви бомбезна!"

Леся Нікітюк показала ідеальне фото з відпочинку у Шацьку

Улюблена фешн-фотографиня України, Соня Плакидюк виклала в мережу спокусливу світлину, яка надзвичайно припала до душі її підписникам. Насолоджуйтесь і ви, а також не полінуйтесь написати щось хороше. Ловіть кілька прикладів для натхнення: "Дуже чуттєве фото. Красива дівчина", "Все ідеально: і волосся, і фігура", "Аріель виросла", "Неймовірна Соня", "Ви така гарна. Як цукерочка".

Соня Плакидюк показала розкішну гриву

Наостанок залишаємо світлину Дарії Квіткової. Дружина Нікіти Добриніна заворожує ніжним фото, знятим у полі. Не дивно, що воно надзвичайно сподобалося тим, хто слідкує за її життям: "Така ніжна", "Вау, яке фото", "Даша, дуже гарно", "Які ж ви класні".

Даша Квіткова спокушає світлиною, знятою у полі

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