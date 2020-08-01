На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці
-
- 135
Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
Дивіться також: Жінка-кішка: переможниця Холостяка Даша розбурхала чоловічу уяву сексуальним фото (18+)
Почнемо цього тижня зі спекотної Олі Полякової, котра на власному прикладі показала, що на карантині можна не лише ласувати всілякими смаколиками, а й працювати над своїм тілом. Ви просто гляньте на прес Суперблондинки української естради. Вона однозначно варта поваги та вподобайки під світлиною. Коментарі її підписників залишаємо вам тут для натхнення: "Богиня", "Барбі", "Ну як можна бути такою красивою? Фігура просто клас", "Супержінка", "Як ноги можуть бути такими довгими?", "Сексуальна крихітка", "Навіщо вам попа, як у Кім, якщо є ноги, як у Олі?"
Реперка alyona alyona цього тижня неабияк розбурхала мережу. Воно й не дивно, адже зірка погодилась брати участь у новому сезоні проєкту "Танці з зірками". Це буде пушка, гарантуємо! Ставте лайк співачці та долучайтесь до прихильників, які захоплені її сміливістю: "Ну от як тепер вибирати між Альоною і Винником?", "Удачі! Цей сезон я точно буду дивитися", "Це буде вогонь і пожежа. Ти там усіх розірвеш, упевнена", "Відправлю СМСку уперше в житті".
Ще один учасник проєкту "Танці з зірками", актор Тарас Цимбалюк теж не стомлюється ділитися світлинами, на яких хизується своїм сталевим пресом. Зірка серіалу "Кріпосна" розбиває тисячі жіночих сердець цими світлинами, адже ми то знаємо, що його серце вже зайняте. Але це не заважає писати коментарі під його постами: "Красивий хлопець", "Мужній і харизматичний актор, який попри свій графік продовжує тренуватися", "Тарасе, коли вже ча-ча-ча?", "Вогонь. Пристрасний і гарячий".
Ох же ж ця Леся Нікітюк. Вона не стомлюється нас усіх веселити та показувати, що можна робити водночас сексуальні та надзвичайно кумедні кадри. Цей, до слова, зі зйомок нового сезону крутого проєкту "Le Маршрутка". Не дивно, що коментатори набігли та влаштували справжній шторм з компліментів: "У цьому фото ідеальне все", "О той мужчинка на задньому плані – все прям як життєві реалії", "Це шедевр", "Прикрасила чоловіка на задньому плані", "Леся, ви бомбезна!"
Улюблена фешн-фотографиня України, Соня Плакидюк виклала в мережу спокусливу світлину, яка надзвичайно припала до душі її підписникам. Насолоджуйтесь і ви, а також не полінуйтесь написати щось хороше. Ловіть кілька прикладів для натхнення: "Дуже чуттєве фото. Красива дівчина", "Все ідеально: і волосся, і фігура", "Аріель виросла", "Неймовірна Соня", "Ви така гарна. Як цукерочка".
Наостанок залишаємо світлину Дарії Квіткової. Дружина Нікіти Добриніна заворожує ніжним фото, знятим у полі. Не дивно, що воно надзвичайно сподобалося тим, хто слідкує за її життям: "Така ніжна", "Вау, яке фото", "Даша, дуже гарно", "Які ж ви класні".
Вам сподобається: Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
- 01 серпня
-
21:53У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці
-
21:31Як визначити стан здоров'я за кольором язика
-
21:112 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Даша Астаф'єва у тонкій сіточці розбурхала мережу
-
20:17Ці прості продукти цілющі для печінки
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:00Привітання на День ангела Іллі 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
19:45Душевні і чуйні: три найдобріших знаків Зодіаку
-
19:14Названий найкращий матеріал для саморобних масок
-
18:50Чотири неочевидні ідеї чим зайнятися, коли нудно
-
18:25Ці продукти сприяють зниженню холестерину
-
18:00Гороскоп на 2 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:41Леся Нікітюк позувала у купальнику, але щось пішло не так
-
17:16Зірка серіалу Клон показала інтимне фото у мережі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:44Роналду придбав шикарну яхту за 14 мільйонів євро
-
16:23Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Конкурси на весілля: прикольні й оригінальні ігри для гостей
-
15:46Українська модель з рекордно великим бюстом знялася у крихітному бікіні
-
15:19Нас не зупинити: нова реклама Nike знову викликала критику
-
14:48Періодичне голодування: що потрібно знати
-
14:30Де живе Кендалл Дженнер: фото ефектного маєтку моделі
-
14:05Правда про український рок-н-рол: 5 книг про наших зірок
-
13:53Палець для пандемії: американець здивував новим винаходом
-
13:20Прості поради, як швидко спалити жир
- 01 серпня
-
21:53У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці
-
18:50Чотири неочевидні ідеї чим зайнятися, коли нудно
-
16:23Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:05Правда про український рок-н-рол: 5 книг про наших зірок
-
12:22Тест: як ти проведеш останній місяць літа
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 серпня
-
08:333 плюси розумного вживання кави щодня
- 31 липня
-
21:327 секретів ідеального сексу на підлозі
-
18:32Україну поділили на 4 карантинні зони з різними правилами: карта
-
17:15Відпочинок у Бакоті 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
-
15:18Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
-
12:15ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про магічний світ Гаррі Поттера
-
10:52Нова популярна музика липня 2020: слухай новий плейлист літа
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 31 липня
-
07:46Як уникнути 5 поширених помилок під час приготування на грилі: прості секрети
- 30 липня
-
21:49Хлібодемія та Maskhole: The New Yorker склав кумедний словник епохи коронавірусу
-
18:00Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
-
14:12Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
-
12:00Відео з українським котом, яких усіх "мав", підірвало YouTube: смішні меми
-
09:41Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 30 липня
-
07:15Погода в Україні 30 липня: у яких областях послабне спека
- 29 липня
-
21:27Вам пора міняти роботу: 5 неочевидних ознак, які ґрунтуються на сексі
-
19:00ТОП-4 фільми про літо: ідеальне кіно для перегляду ввечері
-
17:22Apple знову перша: рейтинг найдорожчих брендів у світі за версією Forbes
-
15:00Квентін Тарантіно назвав 11 найкращих фільмів усіх часів: вибір режисера