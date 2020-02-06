Скрябін і Юркеш випустили пісню про Кузьму: слухайте новий трек

Гурт "Скрябін" випустив пісню "Кузьма" з нагоди п'ятої річниці від загибелі Андрія Кузьменка. Таким чином музиканти вирішили вшанувати пам'ять свого друга та водночас оголосили про новий етап у своєму творчому житті.

Як повідомили учасники гурту "Скрябін", відтепер вони починають співпрацювати з артистом, поетом та музикантом – Юрієм "Юркешем" Юрченком. Саме він створив слова та музику до пісні про Кузьму.

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"Такі пісні – вони приходять в один момент. Від початку до кінця. Це присвята і подяка великій людині, кльовому чуваку за те, що він був, за те, що його музика далі живе", – ділиться Юрченко.

Слухайте проникливу композицію про Кузьму:

Зірка 90-х розповідає, що стиль нової пісні навіяний ранньою творчістю Андрія Кузьменка. "В пісні "Кузьма" навіть музика – це алюзія на того Скрябіна, якого я дуже любив, коли слухав його ще у касєтних плеєрах. Скрябін – це перша українська група, яка вразила мене своїми дивними гармоніями. Я до сьогодні слухаю альбоми "Казки", "Птахи" – і я просто вражений, наскільки це було не по-нашому, не по-радянському, не по-СНДшному. Це було якесь таке диво. Я не чув того Депеш Мода, а Кузьма чув", – наголошує Юрко.

Кузьма у молодості

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