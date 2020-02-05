Сашко Положинський йде з гурту Тартак: відеозвернення співака

Лідер українського гурту "Тартак", а також засновник проєкту "Був'є", Олександр Положинський приголомшив своїх фанатів несподіваною заявою. Співак вирішив закінчити свою музичну кар'єру.

Про це Олександр Положинський розповів у своєму відеозверненні, опублікованому в мережі фейсбук.

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Після засідання суду по Riffmaster'у, якого звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремети, Положинський зняв ролик, в якому вирішив пролити світло на своє творче майбутнє. Співак зізнався, що завершення кар'єри та судовий процес – співпадіння.

Тримати це в секреті, як мінімум, – не чесно. Сьогодні я вирішив припинити свою участь у значній частині свого життя. Я вирішив, що більше не виступатиму з "Тартаком", і не виступатиму з "Був'є". Не знаю, що там з "Ол. Ів. 'Є". Ну в принципі, все одно поки що нічого не відбувається. Це все сумно, і дуже непросто, і болісно. Я зрозумів, що все: більше не можу. Я дуже просив би вас усіх не впадати в якийсь депресняк з цього приводу. Все-таки це були прекрасні роки. І багато хорошого ми зробили, і подарували один одному безліч приємностей, – зазначив Сашко Положинський.

Також він попросив не ставити йому ані публічних, ані приватних запитань. Положинський додав, що наразі питання прийняте. Також він підкреслив, що сам не знає, що буде у майбутньому з його кар'єрою співака.

"Планів якихось конкретних у мене нема. Все це для мене дуже болісно і дуже непросто. І я розумію, що таким чином зраджую довіру тих людей, які люблять "Тартак" і "Був'є", і ще більше зраджую довіру своїх колег музикантів, але просто не маю можливості все це продовжувати. Це важко пояснювати словами. Знову ж таки, я б просив не ставити мені запитань ще й тому, що не впевнений, що маю на них якість адекватні на них відповіді. Мені все болісно, але життя триває і, можливо, це все виллється у щось нове. Можливо, це з часом відродиться в якомусь новому, кращому, яскравішому варіанті. А поки що все так", – наголосив він.

Наостанок Сашко Положинський подякував прихильникам, які були поруч із ним усі ці роки.

Хочу подякувати вам усім за те, що були з нами усі ці роки. За те, що любили, підтримували. Сподіваюся, що для вас це усе теж було чимось важливим. Не тільки для мене. Дякую!, – сказав наостанок Положинський.

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