Літаки: KAZKA випустила кліп на саундтрек до фільму "Побачення у Вегасі"

Гурт KAZKA здивував шанувальників несподіваною прем'єрою кліпу! Музиканти випустили відео на пісню "Літаки", яка стала саундтреком до українського фільму "Побачення у Вегасі". Дивіться новий ролик!

"Літаки" – це пілотний саундтрек KAZKA до кінострічки. Для зйомок кліпу музиканти вперше поїхали в Лас-Вегас (США). Режисером відео став Станіслав Тіунов.

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Учасники гурту наголошують, що їхні "Літаки" описують справжнє кохання, яке підносить до небес. Про це йтиметься й в українському фільмі "Побачення у Вегасі", що вийде в прокат 5 березня. Дивіться новий кліп із кадрами майбутньої комедії!

Дивитись онлайн кліп KAZKA – ЛІТАКИ:

Відзначимо, що у фільмі "Побачення у Вегасі" знімаються популярні зірки, зокрема – Оля Полякова, Володимир Остапчук, Михайло Кукуюк та Вова зі Львова. За сюжетом комедії, харизматичний та успішний менеджер рекламного агентства Артем з легкістю знайомиться з дівчатами та втирається в довіру до клієнтів, використовуючи їх особисту інформацію з соціальних мереж. Від свого боса Артем отримує завдання терміново вирушати до Лас-Вегаса, щоб підписати контракт з надважливим клієнтом.

На борту літака герой випадково знайомиться з вродливою та розумною Оксаною, яка виявляється його конкуренткою. Приховавши від Оксани правду про себе, Артем вирішує будь-що завадити суперниці. Через витівки Артема героїв знімають з рейсу у Лос-Анджелесі. Надалі подорож до Лас-Вегаса перетворюється на захоплюючу романтичну пригоду.

Дивитись онлайн трейлер фільму "Побачення у Вегасі":

Текст і слова пісні "Літаки"

Хочеться літати. Ой, не кажи!

Хочеться життя – в авіарежим.

Тож на картах світу поворожи,

Де мій рай, скажи?

Може, там, де гори кохає сніг?

Може, там, де хвилі збивають з ніг?

А насправді там, де ти цілуєш

Віями ніжно.

Якби в мої сни

Рейси перенесли,

Тільки "Київ – Париж"

Я би залишила. Ти ж – страх облиш.

Рейси перенесли

В ніч, до мене у сни.

Там – ти мій Париж,

І навіть більше ніж, Більше ніж. Милий.

Хочеться літати. Ой, не кажи!

Хочеться життя – в авіарежим.

Тож на картах світу поворожи,

Де мій рай, скажи?



Може, там, де щастю бракує слів?

Може, там, де вежа з дівочих снів?

А насправді там, де ти цілуєш

Віями ніжно.

Якби в мої сни

Рейси перенесли,

Тільки "Київ – Париж"

Я би залишила. Ти ж – страх облиш.

Рейси перенесли

В ніч, до мене у сни.

Там – ти мій Париж,

І навіть більше ніж, більше ніж. Милий.

KAZKA

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