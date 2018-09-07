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Skoda Vision RS отримає унікальний салон зі скла та карбону

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Салон буде екологічним і спортивним - фото 1
Салон буде екологічним і спортивним / Autoua

Інтер'єр концепт-кара Skoda буде не лише спортивним, але й екологічним.

Skoda в жовтні покаже на автосалоні в Парижі новий концепт-кар Vision RS. Тизер його екстер'єру марка вже опублікувала, а зараз настав час анонсу салону новинки.

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Судячи з начерків, машина буде оснащуватися дисплеєм мультимедійної системи на центральній консолі і цифровою панеллю приладів, яка вже доступна для чеських автомобілів.

Оскільки прототип позиціонується як спортивний, по всьому інтер'єру будуть "розкидані" спортивні акценти – червоні вставки, сидіння з поліпшеною бічною підтримкою, обробка алькантарою та декор карбоном.

При цьому знайшлося місце і розкоші, тому що серед оздоблювальних матеріалів заявлено скло від відомої чеської компанії Lasvit. Раніше, нагадаємо, у деяких концепт-карів Skoda були деталі навіть з кришталю.

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Джерело: motor1
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