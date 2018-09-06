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Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C

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Mercedes-Benz EQ C – новий кросове компанії - фото 1
Mercedes-Benz EQ C – новий кросове компанії / daimler

Електромобіль Mercedes-Benz EQ C отримав новий дизайн, який стане багато в чому визначальним для електричної лінійки EQ.

Особливістю екстер'єру стала нова "решітка радіатора" з чорною вставкою, яка об'єднує фари. Ззаду ж яскравим елементом стали ліхтарі, що розтягнулися впоперек кузова.

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Також електромобіль оснащується особливими по дизайну колісними дисками, які поліпшують аеродинаміку. Доступний і спортивний варіант оформлення кузова AMG Line.

Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C - фото 274407
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C / daimler
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C - фото 274393
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C / daimler
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C - фото 274394
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C / daimler
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C - фото 274395
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C / daimler
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C - фото 274397
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C / daimler
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C - фото 274399
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C / daimler

Інтер'єр моделі виконаний у тому ж стилі, що й у нового Mercedes-Benz A-Class, оснащений інтелектуальною мультимедійною системою Mercedes-Benz User Experience (MBUX) і відрізняється декором, що нагадує ребра охолоджуючих елементів. З особливостей EQ C – можливість попередньо обігріти або охолодити салон, а також навігаційна система, що прокладає маршрут з урахуванням необхідної зарядки батарей і наявності зарядних станцій.

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC оснащується 2 електромоторами загальною потужністю 402 к.с. Кросовер до 100 км/год розганяється за 4,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена 180 км/год. Батарея на 80 кВт/год забезпечує запас ходу до 320 кілометрів і підтримує експрес-зарядку на 80% за 40 хвилин при використанні спеціальної станції.

Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C - фото 274405
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C / daimler
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C - фото 274404
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C / daimler
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C - фото 274403
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C / daimler
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C - фото 274397
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C / daimler
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C - фото 274402
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C / daimler
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C - фото 274396
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C / daimler
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C - фото 274398
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C - фото 274406
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C / daimler
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C - фото 274400
Mercedes-Benz представив електрокросовер EQ C / daimler

Випуск електромобіля Mercedes-Benz налагодить у 2019 році в Бремені та Пекіні, а в продажу кросовер, ціна якого поки невідома, з'явиться у 2020 році.

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Джерело: daimler
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