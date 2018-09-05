Дивіться тизер топового кросовера BMW Vision iNEXT

Німецький автовиробник BMW вирішив не відставати від свого основного конкурента Mercedes-Benz і теж поділився свіжими тизерами свого нового електромобіля Vision iNext.

Як розповіли дизайнери бренду, при створенні цієї моделі вони надихалися концептами лінійки Vision NEXT, які регулярно привозили на великі автовиставки протягом останніх кількох років.

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Раніше нам показали тільки розмитий силует новинки, тепер же на відео можна розглянути трохи більше. Якщо раніше ми не могли точно сказати, який формат виберуть в BMW, то тепер можна однозначно сказати, що це швидше за все кросовер, ніж седан.

Не можемо не відзначити неоднозначне рішення передньої частини кузова зі світловим переосмисленням фірмової решітки радіатора BMW. Втім, при яскравому світлі все може виглядати краще, ніж здається на перший погляд.

Збірка серійного електромобіля, заснованого на концепті BMW iNext, повинна стартувати в 2021 році, а ось анонс однойменного концепту порадує нас вже на наступному тижні.

Компанія BMW планує завантажити свій новий електромобіль в вантажний літак Boeing 777F від Lufthansa Cargo і відправитися в тур з Мюнхена в Нью-Йорк, а потім Сан-Франциско, Пекін, після чого повернутися в Франкфурт. Таким чином всього за 5 днів, з 9 по 14 вересня, електромобіль встигне відвідати чотири пункти на трьох континентах.

Нагадаємо, що недавно компанія BMW представила електрокросовер BMW iX3, а до кінця 2018 року також ще повинна показати ще електричний преміум-седан BMW i4.

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