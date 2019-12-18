Skoda показала салон свого нового кросовера

Новий кросовер Skoda покажуть на початку 2020 року

Компанія Skoda опублікувала ескіз інтер'єру нового компактного кросовера для індійського ринку. Він дебютує у вигляді концепту VISION IN на автосалоні в Делі в лютому наступного року.

На дизайн-скетчі зображена багаторівнева передня панель, як у хетчбека Scala, з врізаним по центру дисплеєм мультимедійної системи.

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Відмінності в оформленні дефлекторів вентиляції: у концепту по краях зроблені хромовані прорізи, а решта замасковані під декор. Серед інших рішень – трьохспицеве кермо, компактний селектор трансмісії та незвичайний кристалічний елемент, який "створює ефект оптичного підсвічування".

Крім того, на зображенні присутня віртуальна приладова панель та щось схоже на тач-панель перед джойстиком коробки передач. Можливо, на неї винесуть управління кліматичною установкою, тому що блоку з фізичними перемикачами на малюнку не видно.

Так виглядатиме салон нового кросовера Skoda

Новий кросовер Skoda для Індії базуватиметься на платформі MQB A0 IN (версія "візка" Polo і T-Cross, локалізована для місцевого ринку). При створенні враховані побажання покупців і специфіка ринку.

Модель буде досить компактною – для концепту заявлена ​​довжина 4,26 метра. Наживо Skoda VISION IN можна буде побачити на виставці Auto Expo, яка пройде з 5 по 12 лютого 2020 року у Делі.

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