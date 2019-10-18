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Складено рейтинг найкрасивіших міст світу
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Туристичний сайт Flight Network склав рейтинг з 50 найкрасивіших міст світу, опитавши понад 1000 тревел-журналістів і турагентств. На перше місце вийшов Париж, срібло отримав Нью-Йорк, а бронзу – Лондон.
У п'ятірку найкращих увійшли також Венеція та Ванкувер. До топ-10 потрапили Барселона, Кейптаун, Сан-Франциско, Сідней і Рим.
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Європейські міста домінували і у топ-20, куди увійшли Лісабон, Амстердам, Прага, Будапешт, Стамбул і Відень. У двадцятку найкращих потрапили також Сінгапур, Ріо-де-Жанейро, Токіо і Буенос-Айрес.
Топ-50 найкрасивіших міст світу
- Париж, Франція
- Нью-Йорк, США
- Лондон, Англія
- Венеція, Італія
- Ванкувер, Канада
- Барселона, Іспанія
- Кейптаун, Південна Африка
- Сан-Франциско, США
- Сідней, Австралія
- Рим, Італія
- Сінгапур, Сінгапур
- Лісабон, Португалія
- Амстердам, Нідерланди
- Прага, Чехія
- Ріо-де-Жанейро, Бразилія
- Будапешт, Угорщина
- Стамбул, Турція
- Токіо, Японія
- Відень, Австрія
- Буенос-Айрес, Аргентина
- Торонто, Канада
- Сан-Дієго, США
- Квебек, Канада
- Гонконг, Китай
- Чикаго, США
- Брюгге, Бельгія
- Мадрид, Іспанія
- Гавана, Куба
- Дубай, ОАЕ
- Єрусалим, Ізраїль
- Единбург, Шотландія
- Кіто, Еквадор
- Цюріх, Швейцарія
- Куско, Перу
- Санкт-Петербург, Росія
- Берлін, Німеччина
- Ханой, В'єтнам
- Квінстаун, Нова Зеландія
- Сан Мігель де Альєнде, Мексика
- Сеул, Південна Корея
- Дубровник, Хорватія
- Сан-Себастьян, Іспанія
- Бангкок, Таїланд
- Картахена, Колумбія
- Дублін, Ірландія
- Марракеш, Марокко
- Берген, Норвегія
- Джайпур, Індія
- Пекін, Китай
- Афіни, Греція
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