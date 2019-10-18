Складено рейтинг найкрасивіших міст світу

Ці міста вважаються найкрасивішими у світі

Туристичний сайт Flight Network склав рейтинг з 50 найкрасивіших міст світу, опитавши понад 1000 тревел-журналістів і турагентств. На перше місце вийшов Париж, срібло отримав Нью-Йорк, а бронзу – Лондон.

У п'ятірку найкращих увійшли також Венеція та Ванкувер. До топ-10 потрапили Барселона, Кейптаун, Сан-Франциско, Сідней і Рим.

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Європейські міста домінували і у топ-20, куди увійшли Лісабон, Амстердам, Прага, Будапешт, Стамбул і Відень. У двадцятку найкращих потрапили також Сінгапур, Ріо-де-Жанейро, Токіо і Буенос-Айрес.

Перше місце у рейтингу посів Париж

Топ-50 найкрасивіших міст світу

Париж, Франція Нью-Йорк, США Лондон, Англія Венеція, Італія Ванкувер, Канада Барселона, Іспанія Кейптаун, Південна Африка Сан-Франциско, США Сідней, Австралія Рим, Італія Сінгапур, Сінгапур Лісабон, Португалія Амстердам, Нідерланди Прага, Чехія Ріо-де-Жанейро, Бразилія Будапешт, Угорщина Стамбул, Турція Токіо, Японія Відень, Австрія Буенос-Айрес, Аргентина Торонто, Канада Сан-Дієго, США Квебек, Канада Гонконг, Китай Чикаго, США Брюгге, Бельгія Мадрид, Іспанія Гавана, Куба Дубай, ОАЕ Єрусалим, Ізраїль Единбург, Шотландія Кіто, Еквадор Цюріх, Швейцарія Куско, Перу Санкт-Петербург, Росія Берлін, Німеччина Ханой, В'єтнам Квінстаун, Нова Зеландія Сан Мігель де Альєнде, Мексика Сеул, Південна Корея Дубровник, Хорватія Сан-Себастьян, Іспанія Бангкок, Таїланд Картахена, Колумбія Дублін, Ірландія Марракеш, Марокко Берген, Норвегія Джайпур, Індія Пекін, Китай Афіни, Греція

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