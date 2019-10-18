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Складено рейтинг найкрасивіших міст світу

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Ці міста вважаються найкрасивішими у світі - фото 1
Ці міста вважаються найкрасивішими у світі

Туристичний сайт Flight Network склав рейтинг з 50 найкрасивіших міст світу, опитавши понад 1000 тревел-журналістів і турагентств. На перше місце вийшов Париж, срібло отримав Нью-Йорк, а бронзу – Лондон.

У п'ятірку найкращих увійшли також Венеція та Ванкувер. До топ-10 потрапили Барселона, Кейптаун, Сан-Франциско, Сідней і Рим.

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Європейські міста домінували і у топ-20, куди увійшли Лісабон, Амстердам, Прага, Будапешт, Стамбул і Відень. У двадцятку найкращих потрапили також Сінгапур, Ріо-де-Жанейро, Токіо і Буенос-Айрес.

Перше місце у рейтингу посів Париж - фото 362380
Перше місце у рейтингу посів Париж

Топ-50 найкрасивіших міст світу

  1. Париж, Франція
  2. Нью-Йорк, США
  3. Лондон, Англія
  4. Венеція, Італія
  5. Ванкувер, Канада
  6. Барселона, Іспанія
  7. Кейптаун, Південна Африка
  8. Сан-Франциско, США
  9. Сідней, Австралія
  10. Рим, Італія
  11. Сінгапур, Сінгапур
  12. Лісабон, Португалія
  13. Амстердам, Нідерланди
  14. Прага, Чехія
  15. Ріо-де-Жанейро, Бразилія
  16. Будапешт, Угорщина
  17. Стамбул, Турція
  18. Токіо, Японія
  19. Відень, Австрія
  20. Буенос-Айрес, Аргентина
  21. Торонто, Канада
  22. Сан-Дієго, США
  23. Квебек, Канада
  24. Гонконг, Китай
  25. Чикаго, США
  26. Брюгге, Бельгія
  27. Мадрид, Іспанія
  28. Гавана, Куба
  29. Дубай, ОАЕ
  30. Єрусалим, Ізраїль
  31. Единбург, Шотландія
  32. Кіто, Еквадор
  33. Цюріх, Швейцарія
  34. Куско, Перу
  35. Санкт-Петербург, Росія
  36. Берлін, Німеччина
  37. Ханой, В'єтнам
  38. Квінстаун, Нова Зеландія
  39. Сан Мігель де Альєнде, Мексика
  40. Сеул, Південна Корея
  41. Дубровник, Хорватія
  42. Сан-Себастьян, Іспанія
  43. Бангкок, Таїланд
  44. Картахена, Колумбія
  45. Дублін, Ірландія
  46. Марракеш, Марокко
  47. Берген, Норвегія
  48. Джайпур, Індія
  49. Пекін, Китай
  50. Афіни, Греція

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Джерело: Independent
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