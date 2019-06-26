Скількох робітників замінять роботи до 2030 року: шокуюча цифра

Експерти британської аналітичної компанії Oxford Economics вважають, що до 2030 року роботи замінять 20 мільйонів працівників підприємств по всьому світу. Дізнайтесь, кого та де замінять пристрої на підприємствах.

У новому дослідженні компанії говориться про те, що з 2000 року на планеті втрачено близько 1,7 мільйона робочих місць, у тому числі, 400 000 – в Європі, 260 000 – у США і 550 000 – у Китаї. Експерти прогнозують, що найбільше автоматизація виробництва торкнеться Китаю, де до 2030 року буде впроваджено 14 мільйонів промислових роботів.

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Кожен новий промисловий робот скорочує до 1,6 робочого місця. Найбільше перед автоматизацією беззахисні регіони, де значна частина населення зайнята менш кваліфікованою працею. Також дуже уразливі перед втратою робочих місць через роботів регіони зі слабо розвиненою економікою та високим рівнем безробіття.

Як пояснює Oxford Economics, працівники, які покинули виробництво з цієї причини, як правило, отримують нові робочі місця у сфері транспорту, будівництва, технічного обслуговування. Але і на ці сфери діяльності чекає автоматизація.

Працюючи над темою, експерти стикалися з безліччю прогнозів з приводу звільнень роботами всіх без розбору: від фабричних робітників до журналістів. Мовляв, робота білих комірців теж стає вразливою для автоматизації. Але в Oxford Economics наполягають на тому, що, крім заводських, під загрозою перебувають робочі місця у таких галузях, як транспорт або будівництво. А зовсім не у сфері права або журналістики.

Роботи активно витісняють людей, але не все так страшно

Аналітики відзначили, що чим більш монотонна робота, тим вищий ризик передачі її роботам. А інтелектуальна, творча праця з великою часткою ймовірності залишиться людям ще на дуже довгий час.

У компанії вважають, що політики, бізнесмени, вчителі повинні заздалегідь подбати про те, щоб працівники розвивали додаткові навички. Володіння кількома професіями або операціями допоможе людям адаптуватися до стрімко прогресуючої автоматизації.

Завдання урядів полягає в тому, щоб стимулювати інновації, що вносяться роботами, при цьому стежачи за тим, щоб автоматизація не викликала в суспільстві соціальної нерівності. Адже головне, щоб зростання автоматизації сприяло появі нових робочих місць й економічному розвитку країн.

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